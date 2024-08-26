Грошова допомога у Німеччині: коли можуть урізати виплати від центру зайнятості

Працездатні українські біженці отримують у Німеччині виплати для підтримання гідного рівня життя нарівні з німецькими громадянами. За порушення правил суму допомоги зменшують.

Коли можуть урізати виплати біженцям у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de .

За які порушення зменшують виплати

Українці у Німеччині отримали право на соціальні виплати, які надають німцям з доходом нижче прожиткового мінімуму. Допомогу Bürgergeld ("громадянський дохід") виплачує Джобцентр (Центр зайнятості).

Щоб отримувати фіксовані суми виплат, необхідно дотримуватися певних умов. Якщо людина порушує правила, вона ризикує втратити частину грошей.

Зокрема, у випадку відмови від відвідування інтеграційних курсів, запропонованої вакансії, семінарів із працевлаштування, виплати уріжуть на:

10% на 1 місяць за перше порушення;

20% на 2 місяці за повторне порушення;

30% на 3 місяці за третє порушення.

За перше порушення зменшення виплат буде у будь-якому випадку. Якщо виконати умови, то подальших санкцій можна уникнути.

Також, якщо людина не з'явиться на прийом у центр зайнятості на призначений час (термін) без поважної причини, допомогу можуть зменшувати на 10% щомісяця. Санкції загалом не можуть перевищувати 30%.

Якщо людина звільниться з роботи без поважної причини, виплати можуть зменшити на 30% терміном на 3 місяці.

Якщо людина надасть неправдиву інформацію про своє майно і доходи, соціальна служба вимагатиме повернення виплачених грошей. Також можуть накласти штрафи на порушника. А зумисне приховування інформації може вважатися шахрайством у великих розмірах та каратися позбавленням волі на 5 років.

Фото: Ярмарка вакансій у Німеччині (gettyimages.com)

Які суми виплат від центру зайнятості у 2024 році

Минулого року виплати Bürgergeld у Німеччині отримували 707,8 тисяч українців із тимчасовим захистом.

У 2024 році розмір цієї допомоги складає:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро;

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро;

дорослі у закладах – 451 євро;

підлітки 14-17 років – 471 євро;

діти 6-13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Наприклад, сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримує 1424 євро. Додатково центр зайнятості надає 750-850 євро на людину на оренду житла.