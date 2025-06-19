Гроші на життя чи ліки? Хворий на СМА Гусаков розповів, куди витрачає зібрані кошти

Що сталося

Сумніви щодо його діяльності з’явилися після того, як він відмовився надати звітність про витрачені донати. У соцмережах почали поширювати обвинувачення, що Гусаков міг нецільово витрачати кошти. Сам активіст ці підозри заперечує. За його словами, ліки він купував, де тільки міг - іноді навіть у людей, які мали залишки препарату з вичерпаними термінами.

"Десь якісь мені банки, хтось допомагав... десь були вже закінчувались дати... Але людям потрібна реабілітація, як мені. Бо одне Еврісді нічого не дає", - зазначив він.

За даними Гусакова, міська рада Львова закуповує для нього 28 флаконів препарату на рік, однак йому потрібно щонайменше 40. Відтак, щороку йому бракує приблизно 12 флаконів, і саме на них він збирає гроші.

"Ніколи не розділяв гроші": як Гусаков пояснює витрати

Активіст визнає, що частину коштів використовує не лише на ліки, а й на реабілітацію та побут. За його словами, він не розділяв свої фінанси на "особисті" та "донати".

"Я просто ставився до тих коштів, як до допомоги собі, аби якнайдовше жити", - заявив Гусаков.

Він також згадав, що гроші йому регулярно надсилав анонімний донор - "покерист з Латвії", причому ще до відкриття офіційного збору на ліки. Кошти надходили на криптогаманець.

Стан здоров’я погіршився

Назарій додав, що останнім часом його самопочуття значно погіршилося, однак продовжує боротися за життя.

Раніше він неодноразово виступав на підтримку пацієнтів із СМА і публічно збирав кошти на своє лікування в Україні та за кордоном.