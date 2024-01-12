Гроші, зброя і не тільки. Що передбачають гарантії безпеки Британії для України

При підготовці тексту використовувалася угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії.

Як йдеться у преамбулі, Україна та Великобританія сповнені рішучості назавжди припинити неспровоковані напади Росії, які ставлять під загрозу безпеку в Європі та світі. Сторони також віддані цілісності України в межах 1991 року та забезпеченні здатності захищатися та обирати власне майбутнє.

Сфера використання

Угода укладена у розвиток декларації України та країн G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися ще 24 держави. Вона ґрунтується на угоді від 8 жовтня 2020 року, яка залишається основою співпраці між Україною та Британією.

Нинішнім договором сторони вирішили посилити співпрацю та партнерство, засновані на спільних інтересах у захисті міжнародного правопорядку, миру та захисту основних прав та свобод людини.

Британія вважає, що майбутнє членство України в НАТО зробить ефективний внесок у мир та стабільність у Європі. А основними компонентами зобов'язань з безпеки, наданих Сполученим Королівством, є:

надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності у її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальне море та вільну економічну (морську) зону, відновлення національної економіки та захист її громадян

запобігання та активне стримування та протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації

підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інститутів, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО

Оборонне та військове співробітництво

Сполучене Королівство підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, щоб вона могла ефективно захищатись.

За допомогою нової угоди учасники працюватимуть над забезпеченням стійких сил, здатних захистити Україну прямо зараз і стримати російську агресію в майбутньому. Зокрема, шляхом надання допомоги у сфері безпеки та поставок сучасного військового обладнання на суші, у повітрі та на морі, у космосі та у кіберсфері. Пріоритет - протиповітряна оборона, артилерія, далекобійні засоби ураження, бронетехніка та бойова авіація.

Крім того, Великобританія надаватиме довгострокові консультації та підтримку управління та політики у сфері оборони. І разом з іншими партнерами допоможе Україні посилити стримування зовнішнього агресора шляхом розвитку сучасного оборонного сектору через:

підтримку потенціалу та навчання, а також інфраструктури, необхідної для контролю України за своїм повітряним простором

підтримку розвитку у ВМС та Морської охорони Державної прикордонної служби України (розмінування, морська розвідка, патрулювання, берегова охорона та забезпечення свободи судноплавства)

підтримку розвитку Збройних сил, переходу до концепцій та оперативних процедур НАТО, спільних навчань та посилення оперативної сумісності з союзниками

підтримку захисту кордону, інженерного та фортифікаційного облаштування, спостереження, моніторингу за пересуванням військ противника

Сполучене Королівство зробить значні внески в коаліцію спроможностей для України, включаючи морську безпеку, військово-повітряні сили, протиповітряну оборону, артилерію та бронетехніку, а також надаючи інші системи озброєння та боєприпаси.

У 2024 році Британія надасть додаткову підтримку на 2,5 млрд фунтів стерлінгів (майже 3,2 млрд доларів).

Морська безпека

Британія очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України.

Мета цієї коаліції - підтримати Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки у Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року і надалі.

Оборонна промисловість

Лондон працюватиме над розвитком оборонно-промислової бази України, зокрема для взаємної комерційної вигоди та координації. А також заохочувати свою оборонку до інвестицій, зокрема, шляхом локалізації виробництва в Україні.

Крім того, британські компанії заохочуватимуть, щоб ті локалізували ремонт та технічне обслуговування оборонної продукції в Україні. Сполучене Королівство обіцяє передати необхідні технології, а Україна - гарантує їхній захист. Сторони обмінюватимуться інформацією про дослідження та розробки в оборонному секторі в рамках спільних проектів та програм.

Захист критичної інфраструктури

Сполучене Королівство сприятиме розвитку можливості захисту критичної інфраструктури України, залучатиме українських фахівців для реалізації таких проектів на своїй території, а також шукатиме джерела фінансування для забезпечення стійкості інфраструктури в різних секторах.

Безпека та кібербезпека

Сторони співпрацюватимуть у галузі розвідки та безпеки. Це дозволить Україні виявляти, стримувати та перешкоджати російській агресії, шпигунству та гібридній війні й буде досягнуто шляхом обміну розвідувальними даними.

Учасники угоди мають намір запровадити спільний протокол стримування та реагування на кібератаки з боку Росії, її сателітів та проросійських хакерських угруповань.

Інформаційна безпека

Щоб протистояти російському маніпулюванню інформацією та пропаганді на глобальному рівні, сторони будуть:

покращувати можливості України протистояти цим загрозам

вести комунікацію на міжнародному рівні, пропонуючи світу правдиву альтернативу дезінформації РФ

розвивати освітні та тренінгові програми, нарощувати обмін досвідом між фахівцями з інформаційної безпеки

Політичне співробітництво. Мир та санкції

Сполучене Королівство вітає зусилля України, спрямовані на встановлення справедливого та стійкого миру, зокрема, заснованого на принципах "формули миру". І готове відігравати провідну роль у впровадженні мирних ініціатив.

Поки триває агресія, Лондон залишатиметься відданим запровадженню жорстких санкцій проти секторів російської економіки та осіб, які перебувають у Росії за кордоном, які підтримують війну, отримують від неї вигоду чи сприяють обходу санкцій.

Сторони прихильні до притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, а також відшкодування Російською Федерацією завданих війною збитків.

Підтримка та відновлення

Сполучене Королівство прагнутиме побудувати сучасну, стійку та стабільну українську економіку, інтегровану у світові ринки, невразливу до російського впливу, засновану на сильних та підзвітних інституціях та повазі до верховенства права.

Сторони розвиватимуть партнерство в галузі гуманітарного розмінування, а Британія - підтримуватиме ДСНС через Фонд партнерства для стійкої України.

Київ зобов'язується виконати повний набір політичних вимог, викладених у програмі МВФ, до 2027 року, а Лондон - підтримувати цілі програми МВФ. Крім того, британська сторона працюватиме над спрощенням доступу до своїх фінансових компаній та установ, страхової галузі, технологічного сектору та інших сфер. З цією метою:

триватиме дія Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство

будуть розроблені заходи щодо підвищення довіри інвесторів

будуть підтримані інвестиції в технологічному секторі для забезпечення більш сучасного та інноваційного економічного майбутнього для України та підвищення ефективності цифрового управління

У пріоритетному порядку учасники продовжать працювати з іншими партнерами, включно з країнами G7, для вивчення варіантів розробки механізмів забезпечення відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Зобов'язання з реформ

Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління, у тому числі реформу судової системи, розвивати потенціал та здатність запобігати корупції у державному та приватному секторах, а також у громадянському суспільстві та модернізувати економіку.

У секторі безпеки та оборони має бути посилено демократичний цивільний контроль над Збройними силами (важлива умова для членства в НАТО), а також удосконалено процеси закупівель.

На випадок майбутнього нападу на Україну

Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН та основні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку, у тому числі безпеку Сполученого Королівства.

У разі збройного нападу Росії на Україну учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії чи стримування агресії.

Сполучене Королівство за таких обставин зобов'язується надати швидку та постійну допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку у всіх необхідних сферах, а також економічну допомогу. А також накласти на Росію економічні та інші санкції.

Терміни дії

Угода про гарантії безпеки набула чинності 12 січня 2024 року. І діятиме протягом 10 років.

Учасники мають намір зберегти її на час, доки Україна проходитиме свій шлях до членства в НАТО. Якщо Україна протягом 10 років вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Ця угода може бути припинена будь-яким учасником. Дія припиняється через 6 місяців від дня отримання такого повідомлення. Зміни та доповнення можуть бути внесені за взаємною згодою у письмовій формі.

Зазначимо, як повідомило інформоване джерело РБК-Україна, угода про гарантії безпеки має додатки з обмеженим доступом.