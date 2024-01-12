Деньги, оружие и не только. Что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины

При подготовке текста использовалось соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Как говорится в преамбуле, Украина и Великобритания полны решимости навсегда прекратить неспровоцированные нападения России, которые ставят под угрозу безопасность в Европе и мире. Стороны также преданы целостности Украины в пределах границ 1991 года и обеспечении способности защищаться и выбирать собственное будущее.

Сфера применения

Соглашение заключено в развитие декларации Украины и стран G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года, к которой впоследствии присоединились еще 24 государства. Оно основывается на соглашении от 8 октября 2020 года, которое остается основой сотрудничества между Украиной и Британией.

Нынешним договором стороны решили усилить сотрудничество и партнерство, основанные на общих интересах в защите международного правопорядка, мира и защиты основных прав и свобод человека.

Британия считает, что будущее членство Украины в НАТО внесет эффективный вклад в мир и стабильность в Европе. А основными компонентами обязательств по безопасности, предоставленных Соединенным Королевством, являются:

предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан

предотвращение и активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны Российской Федерации

поддержка будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости с НАТО

Оборонное и военное сотрудничество

Соединенное Королевство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла эффективно защищаться.

С помощью нового соглашения участники будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защитить Украину прямо сейчас и сдержать российскую агрессию в будущем. В частности, путем оказания помощи в сфере безопасности и поставок современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море, в космосе и в киберсфере. Приоритет - противовоздушная оборона, артиллерия, дальнобойные средства поражения, бронетехника и боевая авиация.

Кроме того, Великобритания будет предоставлять долгосрочные консультации и поддержку управления и политики в сфере обороны. И вместе с другими партнерами поможет Украине усилить сдерживание внешнего агрессора путем развития современного оборонного сектора через:

поддержку потенциала и обучения, а также инфраструктуры, необходимой для контроля Украины за своим воздушным пространством

поддержку развития в ВМС и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины (разминирование, морская разведка, патрулирование, береговая охрана и обеспечение свободы судоходства)

поддержку развития Вооруженных сил, перехода к концепциям и оперативным процедурам НАТО, совместных учений и усиления оперативной совместимости с союзниками

поддержку защиты границы, инженерного и фортификационного обустройства, наблюдения, мониторинга за передвижением войск противника

Соединенное Королевство сделает значительные вклады в коалицию способностей для Украины, включая морскую безопасность, военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику, а также предоставляя другие системы вооружения и боеприпасы.

В 2024 году Британия предоставит дополнительную поддержку на 2,5 млрд фунтов стерлингов (почти 3,2 млрд долларов).

Морская безопасность

Британия возглавит Коалицию возможностей морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины.

Цель этой коалиции - поддержать Украину, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и в дальнейшем.

Оборонная промышленность

Лондон будет работать над развитием оборонно-промышленной базы Украины, в том числе для взаимной коммерческой выгоды и координации. А также поощрять свою оборонку к инвестициям, в частности путем локализации производства в Украине.

Кроме того, британские компании будут поощрять, чтобы те локализовали ремонт и техническое обслуживание оборонной продукции в Украине. Соединенное Королевство обещает передать необходимые технологии, а Украина - гарантирует их защиту. Стороны будут обмениваться информацией об исследованиях и разработках в оборонном секторе в рамках совместных проектов и программ.

Защита критической инфраструктуры

Соединенное Королевство будет способствовать развитию возможности защиты критической инфраструктуры Украины, привлекать украинских специалистов для реализации таких проектов на своей территории, а также искать источники финансирования для обеспечения устойчивости инфраструктуры в разных секторах.

Безопасность и кибербезопасность

Стороны будут сотрудничать в области разведки и безопасности. Это позволит Украине выявлять, сдерживать и препятствовать российской агрессии, шпионажу и гибридной войне и будет достигнуто путем обмена разведывательными данными.

Участники соглашения намерены внедрить совместный протокол сдерживания и реагирования на кибератаки со стороны России, ее сателлитов и пророссийских хакерских группировок.

Информационная безопасность

Чтобы противостоять российскому манипулированию информацией и пропаганде на глобальном уровне, стороны будут:

улучшать возможности Украины противостоять этим угрозам

вести коммуникацию на международном уровне, предлагая миру правдивую альтернативу дезинформации РФ

развивать образовательные и тренинговые программ, наращивать обмен опытом между специалистами по информационной безопасности

Политическое сотрудничество. Мир и санкции

Соединенное Королевство приветствует усилия Украины, направленные на установление справедливого и устойчивого мира, в частности, основанного на принципах "формулы мира". И готово играть ведущую роль во внедрении мирных инициатив.

Пока продолжается агрессия, Лондон будет оставаться преданным внедрению жестких санкций против секторов российской экономики и лиц, которые находятся в России за границей, которые поддерживают войну, получают от нее выгоду или способствуют обходу санкций.

Стороны привержены привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, а также возмещению Российской Федерацией нанесенного войной ущерба.

Поддержка и восстановление

Соединенное Королевство будет стремиться построить современную, устойчивую и стабильную украинскую экономику, интегрированную в мировые рынки, неуязвимую к российскому влиянию, основанную на сильных и подотчетных институциях и уважении верховенства права.

Стороны будут развивать партнерство в области в области гуманитарного разминирования, а Британия - поддерживать ГСЧС через Фонд партнерства для устойчивой Украины.

Киев обязуется выполнить полный набор политических требований, изложенных в программе МВФ, до 2027 года, а Лондон - поддерживать цели программы МВФ. Кроме того, британская сторона будет работать над упрощением доступа к своим финансовым компаниям и учреждениям, страховой отрасли, технологическому сектору и другим сферам. С этой целью:

продлится действие Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве

будут разработаны меры по повышению доверия инвесторов

будут поддержаны инвестиции в технологическом секторе для обеспечения более современного и инновационного экономического будущего для Украины и повышения эффективности цифрового управления

В приоритетном порядке участники продолжат работать с другими партнерами, включая страны G7, для изучения вариантов разработки механизмов обеспечения возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Обязательства по реформам

Украина обязуется продолжать институциональную реформу управления, в том числе реформу судебной системы, развивать потенциал и способность предотвращать коррупцию в государственном и частном секторах, а также в гражданском обществе и модернизовать экономику.

В секторе безопасности и обороны должен быть усилен демократический гражданский контроль над Вооруженными силами (важное условие для членства в НАТО), а также усовершенствованы процессы закупок.

На случай будущего нападения на Украину

Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвет евроатлантическую безопасность, в том числе безопасность Соединенного Королевства.

В случае вооруженного нападения России на Украину участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

Соединенное Королевство при таких обстоятельствах обязуется предоставить скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь. А также наложить на Россию экономические и другие санкции.

Сроки действия

Соглашение о гарантиях безопасности вступило в силу 12 января 2024 года. И будет действовать в течение 10 лет.

Участники намерены сохранить его на время, пока Украина будет проходить свой путь к членству в НАТО. Если Украина в течение 10 лет вступит в НАТО, то стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Это соглашение может быть прекращено любым участником. Действие прекращается через 6 месяцев со дня получения такого уведомления. Изменения и дополнения могут быть внесены по взаимному согласию в письменной форме.

Отметим, как сообщил информированный источник РБК-Украина, у соглашения о гарантиях безопасности есть приложения с ограниченным доступом.