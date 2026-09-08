Гроші від держави за житло для ВПО: хто може отримати щомісяця

Хто може отримати компенсацію

Виплату призначають фізичним особам - власникам житла, які безоплатно розміщують у себе ВПО. Компенсацію надають на шість місяців, після чого вона автоматично продовжується ще на такий самий термін - за умови проходження повторної перевірки права на виплату.

Щоб уперше отримати компенсацію, власнику житла разом із представником родини ВПО потрібно подати заяву та повідомлення встановленої форми до Пенсійного фонду - онлайн через портал електронних послуг ПФУ або офлайн у найближчому сервісному центрі.

Обов'язкові умови для отримання

Житло має надаватися абсолютно безкоштовно - власник не може брати з переселенців гроші за проживання. Самі ВПО зобов'язані фактично мешкати за адресою, вказаною в заяві.

Крім того, власник житла та переселенець не можуть бути близькими родичами першого ступеня - подружжям, батьками чи дітьми.

Коли у виплаті можуть відмовити

Пенсійний фонд постійно перевіряє дані заявників та фактичне місце перебування переселенців - якщо виявляють порушення чи недостовірні відомості, нарахування одразу припиняють.

Підставами для відмови є: відсутність переселенця за вказаною адресою понад місяць, перебування ВПО за кордоном понад 30 днів поспіль, родинні зв'язки першого ступеня між власником і гостем, подання неправдивих даних, а також спроба одночасно отримати й компенсацію, і субсидію на оренду того самого житла - це два окремі механізми підтримки, які не можна поєднувати.