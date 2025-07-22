Гроші для студентів у Києві: хто може отримати до 25 тисяч гривень від міста

Умови отримання грошової допомоги

Виплату надає Департамент соціальної та ветеранської політики. Вона передбачена для студентів - дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та загиблих захисників України.

Сума допомоги коливається від 2500 до 25 000 гривень, її видають 1 раз на рік. Для отримання виплати потрібно подати заявку, яку розглядають протягом 30 днів.

Одна з важливих умов - людина має бути зареєстрована в Києві понад 1 рік.

Умови отримання виплати для студентів-киян (скриншот)

Як подати заявку на виплату

Особам, які відповідають вимогам, для отримання допомоги потрібно подати пакет документів у Департамент соціальної та ветеранської політики: просп. Любомира Гузара, буд. 7, кабінет 116.

Або в Київ Мілітарі Хаб: вул. Хрещатик, буд. 36, телефон: 0 800 300 633.

Які документи потрібні:

паспорт або ID-картка;

номер платника податків;

документ, що підтверджує спорідненість з Героєм Небесної Сотні або захисником;

довідка про навчання;

договір про навчання;

квитанції про оплату навчання.

Залежно від статусу особи можуть також знадобитись інші документи, що підтверджують додаткові пільги. Документи подають в копіях, але потрібно при собі мати оригінали.

Після розгляду заявки Департамент соціальної та ветеранської політики надішле відповідь на вашу електронну пошту. Виплату можуть нарахувати на "Картку киянина" або інший соціальний банківський рахунок. Також допомогу можна отримати готівкою чи поштовим переказом за місцем отримання пенсії чи соціальної допомоги.

Швидкість надходження коштів також залежить від бюджетного фінансування.

Коли можуть відмовити у наданні допомоги

У низці випадків грошову допомогу можуть не надати, а саме, якщо: