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Гроші за притулок. У ще одній країні хочуть брати плату з українських біженців

Фото: Українські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Нідерландах обговорюють оплату за проживання у муніципальних прихистках для українських біженців. Держсекретар у справах притулку Ерік ван дер Бург пропонує стягувати близько 350 євро на місяць.

Такі правила стосуватимуться тих біженців, які працюють, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nltimes.nl.

Минулого тижня депутати парламенту Нідерландів обговорювали запровадження оплати для біженців, які живуть у притулках, але вже мають роботу. Більшість парламентарів підтримали цю ідею.

Державний секретар у справах притулку Ерік ван дер Бург пропонує, щоб працевлаштовані біженці оплачували 105 євро за комунальні послуги та 242,48 євро – за харчування. Водночас українських біженців не зобов'яжуть платити за медичне страхування, тому що це буде складно реалізувати.

Очікується, що це має заохотити українців шукати окреме житло. Тоді звільняться місця у притулках для інших біженців.

Криза із розміщенням біженців у Нідерландах досягла таких масштабів, що закрився навіть останній пункт прийому новоприбулих біженців в Утрехті (в центрі Ярберс), де українцям мали розміщувати на добу перед розподіленням до житла в іншій частині країни. Але притулки переповнені і людей нікуди переводити.

Оплату за проживання чи харчування у колективних центрах раніше запровадили також у Польщі та Ірландії.

Нагадаємо, ми писали, де біженцям у Нідерландах знайти житло на перший час, зважаючи на те, що всі центри першого прийому закриті.

Також ми розповідали, що Нідерланди стикаються із проблемою розміщення українських біженців. У муніципальних притулках зайнято понад 99% місць, а люди продовжують прибувати.

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