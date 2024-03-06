Гроші за притулок. У ще одній країні хочуть брати плату з українських біженців

Минулого тижня депутати парламенту Нідерландів обговорювали запровадження оплати для біженців, які живуть у притулках, але вже мають роботу. Більшість парламентарів підтримали цю ідею.

Державний секретар у справах притулку Ерік ван дер Бург пропонує, щоб працевлаштовані біженці оплачували 105 євро за комунальні послуги та 242,48 євро – за харчування. Водночас українських біженців не зобов'яжуть платити за медичне страхування, тому що це буде складно реалізувати.

Очікується, що це має заохотити українців шукати окреме житло. Тоді звільняться місця у притулках для інших біженців.

Криза із розміщенням біженців у Нідерландах досягла таких масштабів, що закрився навіть останній пункт прийому новоприбулих біженців в Утрехті (в центрі Ярберс), де українцям мали розміщувати на добу перед розподіленням до житла в іншій частині країни. Але притулки переповнені і людей нікуди переводити.

Оплату за проживання чи харчування у колективних центрах раніше запровадили також у Польщі та Ірландії.