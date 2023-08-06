Гроші на оздоровлення дітей: хто може отримати 14 тисяч гривень від держави
Деякі сім'ї можуть отримати кошти на оздоровлення дітей. Йдеться про виплату 14 тисяч гривень на відпочинок дітей у Карпатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму "єОздоровлення".
Цього року в Україні стартувала програма дитячого оздоровлення "гроші ходять за дитиною". У рамках програми можна отримати по 14 165 гривень. Ці кошти призначені для купівлі путівки для дітей в оздоровчий табір у Карпатах.
Допомога передбачена для сімей з дітьми, які:
- проживали на тимчасово окупованих територіях;
- перебували у зоні бойових дій;
- мешкають на кордоні з Росією.
Також отримати допомогу можуть малозабезпечені категорії населення, а саме діти з інвалідністю та багатодітні сім'ї.
Розраховувати на допомогу можуть сім'ї з таких областей:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської;
- Київської.
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