Деньги на оздоровление детей: кто может получить 14 тысяч гривен от государства

Некоторые семьи могут получить средства на оздоровление детей. Речь идет о выплате 14 тысяч гривен на отдых детей в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "ЕОздоровление".

В этом году в Украине стартовала программа детского оздоровления "деньги ходят за ребенком". В рамках программы можно получить по 14 165 гривен. Эти средства предназначены для покупки путевки для детей в оздоровительный лагерь в Карпатах.

Помощь предусмотрена для семей с детьми, которые:

проживали на временно оккупированных территориях;

находились в зоне боевых действий;

проживают на границе с Россией.

Также получить помощь могут малообеспеченные категории населения, а именно дети с инвалидностью и многодетные семьи.

Рассчитывать на помощь могут семьи из следующих областей:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской;

Киевской.

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