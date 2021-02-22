Е гроши: как оформить кредитные каникулы в МФО?

Далеко не каждый заемщик знает о том, что практически во всех микрофинансовых организациях можно оформить услугу кредитных каникул, и на время освободить себя от выплаты взносов по телу кредитного договора. Кредитные каникулы – это действенный способ получить временную отсрочку на выплату по кредиту. Представители компании Е гроши – онлайн сервиса по микрокредитованию – рассказали, как реально и законно оформить “кредитные каникулы”, и облегчить себе жизнь в непростой финансовой ситуации.

По правилам микрофинансовой организации Е гроши, на услугу кредитных каникул могут рассчитывать заемщики, которые попали в трудные обстоятельства. К ним относят потерю работы, длительное пребывание на больничном, резкое уменьшение доходов в семье, рождение ребенка, а также непредвиденные обстоятельства или несчастные случаи, из-за которых выплата по кредиту становится практически невозможной.

Є гроші предоставляют кредитные каникулы не только физическим лицам. Услугу могут оформить предприятия и ФЛП, которые ранее взял кредит в МФО. При этом, заемщик должен доказать, что ранее он всегда своевременно вносил оплату по кредитной задолженности. В период карантина компания предоставляет кредитные каникулы по всем форматам кредитования.

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Процедура оформления кредитных каникул в Е гроши

Для того, чтобы оформить услугу кредитных каникул в сервисе, заемщик (физическое лицо) должен выполнить следующие действия:

Представители Е гроши обработают заявку в кратчайший срок и уведомят заемщика о своем решении. В случае одобрения кредитных каникул финансовое учреждение укажет, какую сумму заемщик должен внести до начала каникул и после них. Оформление заявки для ФЛП и юридических лиц требует дополнительной выписки по финансовым счетам. Она необходима для подтверждения падения текущей доходности клиента.

Учитывая тот факт, что кредитная организация теряет часть платежей от клиентов, оформляющих кредитные каникулы, услуга предоставляется на определенных условиях. Так, общий долг по кредитному договору может возрастать на 15% и больше. Ставка по проценту зависит от тела кредита и срока его погашения. Также стоит отметить, что заемщик перестает платить только долг по платежу, но ему продолжают начислять проценты за пользование услугой. Для перехода на кредитные каникулы заемщик должен заплатить определенную сумму, после чего финансовая организация проводит реструктуризацию кредитного договора по новым условиям.

Точного срока на выдачу кредитных каникул не существует. Сервис онлайн-кредитования Е гроши устанавливает его индивидуально. Длительность зависит от причины оформления отсрочки, по которой заемщик обратился в компанию. Другие микрофинансовые организации также могут самостоятельно устанавливать сроки действия услуги кредитных каникул в зависимости от суммы изначального долга и причин, по которым заемщик не может выплатить его вовремя.

Сервис Є гроші рекомендует заемщикам обращаться в суд, если микрофинансовая организация отказывает им в оформлении услуги кредитных каникул. Судебные инстанции охотно защищают интересы украинцев, особенно в том случае, когда на подключение услуги отсрочки кредита есть законные основания.