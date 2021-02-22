Є гроші: як оформити кредитні канікули в МФО?

Далеко не кожен позичальник знає про те, що практично в усіх мікрофінансових організаціях можна оформити послугу кредитних канікул, і на час звільнити себе від виплати внесків по тілу кредитного договору. Кредитні канікули - це дієвий спосіб отримати тимчасову відстрочку на виплату по кредиту. Представники компанії Є гроші - онлайн сервіса з мікрокредитування - розповіли, як законно оформити "кредитні канікули", і полегшити собі життя в непростій фінансовій ситуації.

За правилами мікрофінансової організації Є гроші, на послугу кредитних канікул можуть розраховувати позичальники, які потрапили у важкі обставини. До них відносять втрату роботи, тривале перебування на лікарняному, різке зменшення доходів в сім'ї, народження дитини, а також непередбачені обставини або нещасні випадки, через які виплата по кредиту стає практично неможливою.

Є гроші надають кредитні канікули не тільки фізичним особам. Послугу можуть оформити підприємства та ФОП, які раніше взяв кредит в МФО. При цьому, позичальник повинен довести, що раніше він завжди своєчасно вносив оплату по кредитній заборгованості. У період карантину компанія надає кредитні канікули по всім форматам кредитування.

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Процедура оформлення кредитних канікул в Є гроші

Для того, щоб оформити послугу кредитних канікул в сервісі, позичальник (фізична особа) повинен виконати наступні дії:

Представники Є гроші опрацюють заявку в найкоротший термін і повідомлять позичальника про своє рішення. У разі схвалення кредитних канікул фінансова установа вкаже, яку суму позичальник повинен внести до початку канікул і після них.

Оформлення заявки для ФОП і юридичних осіб вимагає додаткової виписки по фінансових рахункам. Вона необхідна для підтвердження падіння поточної прибутковості клієнта.

З огляду на той факт, що кредитна організація втрачає частину платежів від клієнтів, що оформляють кредитні канікули, послуга надається на певних умовах. Так, загальний борг за кредитним договором може зростати на 15% і більше. Ставка по відсотку залежить від тіла кредиту і терміну його погашення. Також варто відзначити, що позичальник перестає платити тільки борг по платежу, але йому продовжують нараховувати відсотки за користування послугою. Для переходу на кредитні канікули позичальник повинен сплатити певну суму, після чого фінансова організація проводить реструктуризацію кредитного договору за новими умовами.

Точного терміну на видачу кредитних канікул не існує. Сервіс онлайн-кредитування Є гроші встановлює його індивідуально. Тривалість залежить від причини оформлення відстрочки, по якій позичальник звернувся в компанію. Інші мікрофінансові організації також можуть самостійно встановлювати терміни дії послуги кредитних канікул в залежності від суми початкового боргу і причин, за якими позичальник не може виплатити його вчасно.

Сервіс Є гроші рекомендує позичальникам звертатися в суд, якщо мікрофінансова організація відмовляє їм у оформленні послуги кредитних канікул. Судові інстанції охоче захищають інтереси українців, особливо в тому випадку, коли на підключення послуги відстрочки кредиту є законні підстави.