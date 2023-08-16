Гроші на мрію. Острівна збірна оголосила збір коштів для поїздки на баскетбольний ЧС-2023

"Креоли" поїхали до США з подвійною метою. Окрім чергового етапу тренувальних зборів перед ЧС-2023, національна команда проводить низку заходів для збору коштів.

Збірна Кабо-Верде прилетіла до штату Массачусетс. У Бостоні та околицях мешкають чимало вихідців із острівної держави в Атлантичному океані. До 18 серпня баскетболісти зустрічатимуться з діаспорою у неформальній обстановці, щоб поповнити казну команди перед турніром.

Федерація баскетболу Кабо-Верде вимушена просити допомоги співвітчизників, оскільки не в змозі самостійно організувати поїздку на чемпіонат світу. Африканці змагатимуться у групі F, матчі якої запланували на японській Окінаві. Суперниками стануть збірні Словенії, Грузії та Венесуели.

Прийдешній світовий форум стане прем'єрним для збірної Кабо-Верде. Досі найвищим досягненням національної команди залишалося 4-те місце на Афробаскеті-2021. Головна зірка "креолів" – центровий мадридського "Реала" Еді Таваріш.