Гроші за "лайки". Українців попередили про чергову схему онлайн-шахраїв

Онлайн-шахраї вигадали нову схему для видурювання грошей з українців. Зловмисники пропонують нібито заробіток в інтернеті за перегляд відео та "лайки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію у Facebook.
Поліція пояснює, що це одна з поширених шахрайських схем. Аферисти пропонують передивлятися короткі відео, наприклад у TikTok, ставити "лайки" або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. Оголошення та повідомлення шахраї розповсюджують у месенджерах.
Зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту. Це одна з поширених шахрайських схем.
У подальшому аферисти пропонують приєднатися до так званої "робочої групи" з можливістю значно більшого заробітку. Шахраї пропонують придбати товари за відносно невеликі суми і обіцяють повернути гроші.
Наступний крок - адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. Отримавши дані карток, аферисти крадуть з них заощадження.
Як не потрапити на гачок шахраїв
Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку. У разі виявлення фактів шахрайства негайно повідомляйте в кіберполіцію https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.
Кіберполіція також попереджала українців про ще одну шахрайську схему у месенджерах.
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