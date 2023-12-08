Гроші за "лайки". Українців попередили про чергову схему онлайн-шахраїв

Поліція пояснює, що це одна з поширених шахрайських схем. Аферисти пропонують передивлятися короткі відео, наприклад у TikTok, ставити "лайки" або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. Оголошення та повідомлення шахраї розповсюджують у месенджерах.

Зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту. Це одна з поширених шахрайських схем.

У подальшому аферисти пропонують приєднатися до так званої "робочої групи" з можливістю значно більшого заробітку. Шахраї пропонують придбати товари за відносно невеликі суми і обіцяють повернути гроші.

Наступний крок - адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. Отримавши дані карток, аферисти крадуть з них заощадження.

Як не потрапити на гачок шахраїв

надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма;

не переводьте гроші на невідомі рахунки;

не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);

ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах;

не переходьте за сумнівними посиланнями.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку. У разі виявлення фактів шахрайства негайно повідомляйте в кіберполіцію https://ticket.cyberpolice.gov.ua.