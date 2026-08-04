Деньги Киева на подготовку к зиме месяцами были заблокированы: эксперт раскрыл причину и риски

Киев вернул более 1 млрд грн, выделенных Агентству восстановления на резервную систему теплоснабжения. Из-за задержки с проектом город потерял время на подготовку к зиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко для "Зеркала недели".

По словам эксперта, предполагалось, что 1 млрд. 250 млн грн Государственное агентство восстановления использует для закупки оборудования и создания резервной системы отопления столицы.

Для этого ведомство обратилось в Министерство финансов Украины и Государственную казначейскую службу Украины за разъяснениями по поводу механизма использования вышеупомянутого межбюджетного трансфера (субвенции) из бюджета города Киева в государственный бюджет.

"Передача средств из одного бюджета в другой предусмотрена действующим законодательством, но, как оказалось, есть нюансы", – пишет автор статьи.

По его информации, в Казначействе пришли к выводу, что Агентство не может принять эти средства, а в Минфине отметили отсутствие правовых оснований для уполномочия получателя бюджетных средств на их использование.

В результате из-за юридических нюансов 1,25 млрд грн несколько месяцев оставались на счетах, тогда как от этой системы, пишет эксперт, напрямую зависит обеспечение теплом миллионов киевлян в зимний период.

Как отмечает автор, из-за бюрократических проволочек чиновники профильных ведомств теряют из виду главное - риск того, что зимой жители столицы могут остаться без отопления.

Сергиенко также отмечает, что общая стоимость выполнения Плана стойкости, утвержденного СНБО, является значительной финансовой нагрузкой для города. Поэтому столица аккумулирует средства из нескольких источников:

11,1 млрд грн выделили из городского бюджета

5,2 млрд грн планируют привлечь в виде кредитов от "Ощадбанка" и ЕБРР

1,7 млрд грн составляют собственные средства "Киевтеплоэнерго"

1,3 млрд грн предусмотрено в виде субвенции.

"Так нужную сумму постепенно удается собрать. А вот с помощью со стороны правительства не все так просто", - резюмировал специалист.

Отметим, что Киевсовет 14 июля проголосовал за возвращение в городской бюджет 1,25 млрд грн из государственного бюджета.

В целом столица реализует проекты плана стойкости на сумму почти 23 млрд грн, однако в настоящее время город вынужден аккумулировать эти ресурсы самостоятельно, не получив ожидаемую финансовую поддержку от центральной власти.