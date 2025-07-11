Гроші чи спадок: кому зі знаків Зодіаку пощастить до кінця тижня

Овен

Для Овнів тиждень може принести раптові грошові надходження, зокрема, повернення старого боргу або надбавку до зарплати.

Варто бути уважними до дрібниць - вигідні можливості можуть з'явитися несподівано. Не відмовляйтеся від додаткових підробітків або коротких проєктів.

Телець

Тельцям цього тижня можуть повернути давню інвестицію або порадувати грошовим подарунком близькі.

Є ймовірність отримання спадщини або оформлення документів, пов'язаних із нерухомістю чи майном. Також можуть надійти доходи з несподіваного джерела.

Терези

Для Терезів фінансовий прорив може бути пов'язаний із партнерськими проєктами або успішною угодою.

Не виключені приємні бонуси, премії або вигідні знайомства, які швидко конвертуються в дохід. Необхідно звертати увагу на дрібні деталі в грошових питаннях - усе складеться на вашу користь.

Скорпіон

Скорпіони можуть отримати довгоочікувану суму або дізнатися новини щодо спадщини чи нерухомості.

Також є шанси на виграш, грошову компенсацію або укладення фінансово вигідного контракту. Удача на вашому боці - головне, не упустити можливість.

Цей тиждень може стати особливим для Овнів, Тельців, Терезів і Скорпіонів - як у плані грошових надходжень, так і у вигляді приємних фінансових сюрпризів.

Якщо ви серед цих знаків, зірки радять бути уважними до можливостей і не боятися діяти.