Гроші будуть. Чому США та ЄС зволікають з допомогою та чого чекають в Україні

У зв'язку із затримкою із наданням великих пакетів допомоги від США (через ситуацію в Конгресі) і від Євросоюзу (через вето угорського лідера Віктора Орбана), численні західні медіа повідомляють про те, що в разі відсутності західної допомоги у 2024 році Україна може зазнати серйозних поразок на полі бою, аж до повної поразки у війні з Росією.

Зокрема, до таких висновків прийшов американський Інститут вивчення війни (ISW). "Зупинка західної допомоги, ймовірно, призведе до остаточного краху здатності України стримувати російську армію", – вважають аналітики.

Що кажуть у владі

Разом з тим, численні співрозмовники РБК-Україна у різних органах влади запевняють, що попри часові затримки, питання з допомогою буде вирішено успішно. І це дасть Україні можливість як продовжувати бойові дії проти окупантів, так і утримувати економіку та соціальну сферу.

"Я впевнений, що США нас не зрадять, І те, про що ми домовились із США, буде виконано повністю", – заявив президент Володимир Зеленський на останній прес-конференції.

За інформацією видання, в США існує двопартійний консенсус щодо надання Україні допомоги. Тим паче, в пакеті допомоги, який запропонував президент США Джо Байден, йдеться не лише про Україну, а й про Ізраїль та Тайвань, які є важливими країнами навіть для тих республіканців, які критично ставляться до України. Тож вирішення проблеми з мігрантами і зміцнення американо-мексиканського кордону, чого вимагають республіканці у Сенаті та Палаті представників, справді є реальною причиною, чому Конгрес не голосує за допомогу Україні. І після знаходження компромісу між Білим домом та республіканцями щодо міграційного питання, що очікується у січні, допомога Україні невдовзі буде проголосована, кажуть співрозмовники РБК-Україна.

"За зовнішній фронт я спокійний, ми все отримаємо", – сказав співрозмовник у президентському оточенні.

Що стосується виділення 50 мільярдів євро від ЄС на наступні чотири роки, то принципове рішення про їх виділення вже ухвалено на загальноєвропейському рівні. На позачерговому саміті Євросоюзу 1 лютого має бути вирішено, в який спосіб ця підтримка буде надана. У випадку, якщо вдасться вмовити угорського прем'єра Віктора Орбана зняти своє вето на підтримку України, кошти будуть виділені від усього ЄС. Якщо ж Орбан і далі триматиме вето, тоді 50 мільярдів для України будуть пропорційно поділені між рештою 26 країнами Євросоюзу і надані Києву у двосторонньому порядку.

Допомога Заходу буде в тому ж форматі

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що військово-технічна та матеріальна допомога від західних партнерів у 2024 році збережеться у тому ж форматі. Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"Вона може мати виключно якусь тимчасову паузу. Це насамперед йдеться про США через їхні внутрішньополітичні баталії. Але згодом вони з цієї паузи вийдуть, коли буде знайдено консенсус між демократами та республіканцями і коли буде ухвалений відповідний законопроект", – сказав експерт.

Він додав, що навіть у разі якщо ці баталії затягнуться, то США зараз розглядають "план Б" – перенаправлення заарештованих у Росії 300 мільярдів на допомогу Україні. У тому, що стосується підтримки від європейських країн, там ситуація зараз розвивається для нас у позитивному ключі, уточнив Коваленко.

Він нагадав, що днями з'явилась інформація про те, що Німеччина відправляє до України 120 БМП Marder – це втричі більше, ніж планувалось. Також з'ясувалось, що надійшов 1000-й бронеавтомобіль Roshel Senator з Канади, хоча спершу мова йшла лише про 200 таких машин.

"Крім всього іншого, країни з Європейського союзу продовжують постачати нам інше озброєння, вирішують питання з боєприпасами, до того ж – у довгостроковій перспективі. Контракти на виробництво боєприпасів у країнах Європи зараз укладаються не лише на 2024-й, а й на 2025 рік. Отже, допомога буде продовжуватись і надалі, треба лише щоби було вирішено питання з фінансуванням у короткостроковій перспективі", – розповів Коваленко.