Деньги будут. Почему США и ЕС медлят с помощью и чего ждут в Украине

В связи с задержкой с предоставлением крупных пакетов помощи от США (из-за ситуации в Конгрессе) и от Евросоюза (из-за вето венгерского лидера Виктора Орбана), многочисленные западные медиа сообщают о том, что в случае отсутствия западной помощи в 2024 году Украина может испытать серьезные поражения на поле боя, вплоть до полного поражения в войне с Россией.

К примеру, к таким выводам пришел американский Институт изучения войны (ISW). "Остановка западной помощи, вероятно, приведет к окончательному краху способности Украины сдерживать российскую армию", – считают аналитики.

Что говорят во власти

Вместе с тем, многочисленные собеседники РБК-Украина в разных органах власти уверяют, что, несмотря на временные задержки, вопрос с помощью будет решен успешно. И это позволит Украине как продолжать боевые действия против оккупантов, так и удерживать экономику и социальную сферу.

"Я уверен, что США нас не предадут, и то, о чем мы договорились с США, будет исполнено полностью", – заявил президент Владимир Зеленский на последней пресс-конференции.

По информации издания, в США существует двухпартийный консенсус по оказанию Украине помощи. Тем более, что в пакете помощи, который предложил президент США Джо Байден, речь идет не только об Украине, но и об Израиле и Тайване, которые являются важными странами даже для тех республиканцев, которые критически относятся к Украине. Поэтому решение проблемы с мигрантами и укрепление американо-мексиканской границы, чего требуют республиканцы в Сенате и Палате представителей, действительно реальная причина, почему Конгресс не голосует за помощь Украине. И после нахождения компромисса между Белым домом и республиканцами по ожидаемому в январе миграционному вопросу помощь Украине вскоре будет проголосована, говорят собеседники РБК-Украина.

"За внешний фронт я спокоен, мы все получим", – сказал собеседник в президентском окружении.

Что касается выделения 50 миллиардов евро от ЕС на следующие четыре года, то принципиальное решение об их выделении уже принято на общеевропейском уровне. На внеочередном саммите Евросоюза 1 февраля должно быть решено, как эта поддержка будет оказана. В случае если удастся уговорить венгерского премьера Виктора Орбана снять свое вето на поддержку Украины, средства будут выделены от всего ЕС. Если же Орбан будет и дальше держать вето, тогда 50 миллиардов для Украины будут пропорционально поделены между остальными 26 странами Евросоюза и предоставлены Киеву в двустороннем порядке.

Помощь Запада будет в том же формате

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что военно-техническая и материальная помощь от западных партнеров в 2024 году сохранится в том же формате. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Она может иметь исключительно какую-то временную паузу. Это, прежде всего, речь идет о США из-за их внутриполитических баталий. Но впоследствии они из этой паузы выйдут, когда будет найден консенсус между демократами и республиканцами и когда будет принят соответствующий законопроект", – сказал эксперт.

Он добавил, что даже если эти баталии затянутся, то США сейчас рассматривают "план Б" – перенаправление арестованных у России 300 миллиардов на помощь Украине. В том, что касается поддержки европейских стран, там ситуация сейчас развивается для нас в положительном ключе, уточнил Коваленко.

Он напомнил, что на днях появилась информация о том, что Германия отправляет в Украину 120 БМП Marder – это втрое больше, чем планировалось. Также выяснилось, что поступил 1000-й бронеавтомобиль Roshel Senator из Канады, хотя сначала речь шла только о 200 таких машинах.

"Помимо всего прочего, страны из Европейского союза продолжают поставлять нам другое вооружение, решают вопросы с боеприпасами, к тому же – в долгосрочной перспективе. Контракты на производство боеприпасов в странах Европы сейчас заключаются не только на 2024-й, но и на 2025 год. Следовательно, помощь будет продолжаться и дальше, нужно только чтобы был решен вопрос с финансированием в краткосрочной перспективе", - рассказал Коваленко.