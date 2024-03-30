Грошей на закупку снарядів для України за ініціативою Чехії все ще бракує, - Естонія

Він зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", - сказав Певкур.

За словами міністра оборони Естонії, суми, що бракують, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати [снаряди], але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання - все це треба перевірити", - пояснив він.