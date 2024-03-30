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Денег на закупку снарядов для Украины по инициативе Чехии все еще не хватает, - Эстония

Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии. Но денег все еще не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует ERR.

Он отметил, что в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в деньгах.

"Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", - сказал Певкур. .

По словам министра обороны, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Францию, которая заявила, что готова внести больший вклад, следует еще обсудить отдельно.

"Очень многое зависит от того, что нам нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там можно достать [снаряды], но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию - все это нужно проверить", - пояснил он. .

 

Инициатива Чехии

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, наша страна ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.

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