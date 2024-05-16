Денег на пенсии достаточно: ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год
Проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2024 год не предусматривает дефицит и покрытие недостатка средств из государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно проекту, собственные доходы фонда будут составлять 574 млрд гривен, в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию - 536 млрд. гривен, поступления из государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц - 26,9 млрд гривен.
Кроме того, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий по пенсионным программам составят 244,9 млрд гривен (в том числе на пенсии военным - 243,4 млрд гривен).
Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины - 0.
Всего расходы фонда составят 872,2 млрд гривен, в том числе 49,9 млрд гривен на жилищные субсидии и льготы.
Напомним, в 2023 году в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен. Собственные доходы ПФУ составили 489,0 млрд гривен (из которых 24,2 млрд гривен – государственного бюджета единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц); средства госбюджета на выплаты пенсий, назначенных по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств ПФУ - 249,4 млрд гривен, средства на выплату льгот и жилищных субсидий - 35,5 млрд гривен.