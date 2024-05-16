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Денег на пенсии достаточно: ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год

Украина, Четверг 16 мая 2024 12:06
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Денег на пенсии достаточно: ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год Фото: Пенсии в Украине будут выплачиваться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2024 год не предусматривает дефицит и покрытие недостатка средств из государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, собственные доходы фонда будут составлять 574 млрд гривен, в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию - 536 млрд. гривен, поступления из государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц - 26,9 млрд гривен.

Кроме того, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий по пенсионным программам составят 244,9 млрд гривен (в том числе на пенсии военным - 243,4 млрд гривен).

Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины - 0.

Всего расходы фонда составят 872,2 млрд гривен, в том числе 49,9 млрд гривен на жилищные субсидии и льготы.

Напомним, в 2023 году в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен. Собственные доходы ПФУ составили 489,0 млрд гривен (из которых 24,2 млрд гривен – государственного бюджета единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц); средства госбюджета на выплаты пенсий, назначенных по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств ПФУ - 249,4 млрд гривен, средства на выплату льгот и жилищных субсидий - 35,5 млрд гривен.

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