Громадянство не продається: у США анулювали понад 600 віз через пологовий туризм

У США за місяць анулювали понад 600 віз іноземців у межах боротьби з пологовим туризмом. Певні схеми допомагають іноземцям народити дитину на американській території, щоб отримати їй громадянство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в соцмережі X.
Держдепартамент США створив спеціальну Робочу групу з запобігання пологовому туризму. За словами Рубіо, лише за один місяць вона вжила заходів для анулювання понад 600 віз іноземних громадян по всьому світу.
Завдання групи - перевіряти діяльність власників віз, ліквідовувати незаконні мережі пологового туризму й припиняти порушення американських законів.
За словами держсекретаря, складні мережі пологового туризму наживаються на експлуатації американських законів. Вони навчають іноземців обходити візову систему США, організовують подорожі та житло, а часом навіть підробляють документи - усе для того, щоб іноземці могли отримати громадянство для своїх дітей.
"Американське громадянство не продається", - наголосив Рубіо.
Держсекретар запевнив, що відомство використовуватиме всі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму й захисту цілісності громадянства США.
"Державний департамент використовуватиме всі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму та захисту цілісності громадянства США", - додав Рубіо.
Нагадаємо, боротьба з пологовим туризмом - частина ширшої політики адміністрації Трампа щодо обмеження права на громадянство за народженням.
Нещодавно президент США підписав два виконавчі укази, які обмежують це право - громадянство за народженням більше не поширюватиметься на дітей, чиї батьки перебувають у США тимчасово або нелегально.