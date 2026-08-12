Громадянство не продається: у США анулювали понад 600 віз через пологовий туризм

Держдепартамент США створив спеціальну Робочу групу з запобігання пологовому туризму. За словами Рубіо, лише за один місяць вона вжила заходів для анулювання понад 600 віз іноземних громадян по всьому світу.

Завдання групи - перевіряти діяльність власників віз, ліквідовувати незаконні мережі пологового туризму й припиняти порушення американських законів.

Як працюють схеми пологового туризму

За словами держсекретаря, складні мережі пологового туризму наживаються на експлуатації американських законів. Вони навчають іноземців обходити візову систему США, організовують подорожі та житло, а часом навіть підробляють документи - усе для того, щоб іноземці могли отримати громадянство для своїх дітей.

"Американське громадянство не продається", - наголосив Рубіо.

Держсекретар запевнив, що відомство використовуватиме всі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму й захисту цілісності громадянства США.

"Державний департамент використовуватиме всі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму та захисту цілісності громадянства США", - додав Рубіо.