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Громадськість контролюватиме місцеву владу по "єВідновленню", - Шуляк

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Понеділок 07 серпня 2023 15:41
Громадськість контролюватиме місцеву владу по "єВідновленню", - Шуляк Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Законодавством передбачена 30% мінімальна квота для представників громадськості у загальному складі всіх комісій з розгляду компенсацій за пошкоджене житло. На сьогодні створено 523 таких комісій при органах місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Для підвищення прозорості та контролю комісій до їхнього складу було долучено більше представників громадськості. 30% від загальної кількості - це мінімальна квота для громадськості у загальному складі всіх комісій з розгляду компенсацій за пошкоджене житло. Раніше було передбачено, що комісії на 100% складаються із місцевих посадовців. Щоб уникнути корупційних ризиків, відтепер у відповідних комісіях мають бути представники громадськості. Це стосується кожного села чи міста", - повідомила Олена Шуляк.

Нардеп звернула увагу на гальмування роботи комісій та несвоєчасне опрацювання ними заяв, що своєю чергою уповільнює процес отримання українцями компенсації за пошкоджене майно. Локомотивом ефективної роботи комісій якраз може стати залучення громадськості до роботи комісій.

"Цифри говорять самі за себе: на сьогодні мешканці Бучанської громади на Київщині подали 909 заяв про пошкоджене житло, лише 504 з ним опрацьовано, в Дніпрі -180 заяв, а оброблено 36. Тому ми й передали громадським активістам можливість контролювати процеси відбудови в їхніх громадах, ми маємо прискорити ці процеси. Йдеться про перевірку заявок, рішення комісії про виділення грошей та співмірність виплат. Від злагодженої роботи комісій за участі громадськості буде залежати своєчасність виплати компенсації громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок російської збройної агресії. Громадськість має активніше долучатися до роботи комісій, особливо у містах-аутсайдерах за кількістю поданих заяв", - наголосила Шуляк.

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Олена Шуляк Місцеве самоврядування
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