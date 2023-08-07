Общественность будет контролировать местные власти по "єВідновленню", - Шуляк

Законодательством предусмотрена 30% минимальная квота для представителей общественности в общем составе всех комиссий по рассмотрению компенсаций за поврежденное жилье. На сегодняшний день создано 523 таких комиссий при органах местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Для повышения прозрачности и контроля комиссий в их состав было приобщено больше представителей общественности. 30% от общего количества - минимальная квота для общественности в общем составе всех комиссий по рассмотрению компенсаций за поврежденное жилье. Ранее было предусмотрено, что комиссии на 100% состоят из местных чиновников. Чтобы избежать коррупционных рисков, отныне в соответствующих комиссиях должны быть представители общественности. Это касается каждого села или города", - сообщила Елена Шуляк.

Нардеп обратила внимание на торможение работы комиссий и несвоевременную проработку ими заявлений, что в свою очередь замедляет процесс получения украинцами компенсации за поврежденное имущество. Локомотивом эффективной работы комиссий может стать привлечение общественности к работе комиссий.

"Цифры говорят сами за себя: на сегодня жители Бучанской общины на Киевщине подали 909 заявлений о поврежденном жилье, только 504 с ним проработано, в Днепре -180 заявлений, а обработано 36. Поэтому мы и передали общественным активистам возможность контролировать процессы восстановления в их общинах, мы должны ускорить эти процессы. Речь идет о проверке заявок, решении комиссии о выделении денег и соразмерности выплат. От слаженной работы комиссий с участием общественности будет зависеть своевременность выплаты компенсации гражданам, чье жилье было повреждено в результате российской вооруженной агрессии. комиссий, особенно в городах-аутсайдерах по количеству поданных заявлений", - подчеркнула Шуляк.