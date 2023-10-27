У громадських місцях Вінниці заборонили російську музику, фільми і не тільки

Депутати міської ради Вінниці на сесії запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міськраду.
Таке рішення сесії було ухвалено сьогодні, 27 жовтня. Дата збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голова Сергій Могрунов назвав символічним.
"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", - зауважив мер.
У Вінницькій громаді тепер під забороною на вулицях та громадському просторі:
Раніше повідомлялося, що в Верховній Раді пропонують ввести штрафи за використання російської музики в громадських місцях в Україні. Про це йдеться в законопроєкті №9547.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні заборонили російську музику в громадських місцях та в медіа.
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