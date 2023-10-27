У громадських місцях Вінниці заборонили російську музику, фільми і не тільки

Депутати міської ради Вінниці на сесії запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міськраду .

Таке рішення сесії було ухвалено сьогодні, 27 жовтня. Дата збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голова Сергій Могрунов назвав символічним.

"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", - зауважив мер.

Що потрапило під заборону

У Вінницькій громаді тепер під забороною на вулицях та громадському просторі: