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В общественных местах Винницы запретили российскую музыку, фильмы и не только

Фото: городской голова Винницы Сергей Моргунов (vezha-ua)
Автор: Владимир Костырин

Депутаты городского совета Винницы на сессии ввели в действие мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий горсовет.

Такое решение сессии было принято сегодня, 27 октября. Дата совпала с Днем украинской письменности и языка, что городской голова Сергей Могрунов назвал символичным.

"В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: речь имеет значение", - отметил мэр.

Что попало под запрет

В Винницкой общине теперь под запретом на улицах и общественном пространстве:

  • русскоязычная музыка,
  • книги на языке страны-агрессора,
  • телепрограммы на русском языке,
  • спектакли на русском,
  • фильмы и сериалы российского производства и на русском языке.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде предлагается ввести штрафы за использование российской музыки в общественных местах в Украине. Об этом говорится в законопроекте №9547.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и в медиа.

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