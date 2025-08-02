Громадські ЗМІ у США під ударом: CPB закривається через втрату фінансування

У п'ятницю корпорація заявила, що за підтримки федерального уряду почне "організоване згортання" своєї діяльності після майже 60 років роботи.

У компанії уточнили, що більшість посад буде закрито до кінця фінансового року 30 вересня. Невелика група співробітників залишиться до січня 2026 року. При цьому загальної кількості звільнених співробітників не вказано.

"Не дивлячись на колосальні зусилля мільйонів американців, які дзвонили, писали і подавали петиції до Конгресу з вимогою зберегти федеральне фінансування для CPB, ми тепер зіткнулися з суворою реальністю закриття нашої діяльності", - заявила президентка корпорації Патрісія Гаррісон.

Заява прозвучала менш ніж за місяць після того, як Конгрес США схвалив пакет заходів зі скорочення витрат, який запросив президент Дональд Трамп. Зокрема, пакет заходів включав у себе скорочення фінансування СРВ на 1,1 млрд доларів.

Адміністрація Трампа наполягає на тому, що СЗР слід позбавити фінансування, незважаючи на заперечення деяких законодавців-республіканців (їхні округи включають сільські райони, які покладаються на місцеві ЗМІ).

Крім того, адміністрація неодноразово звинувачувала NPR і PBS у ліберальній упередженості, але ці організації неодноразово це заперечували.

Наразі СЗР надає підтримку більш ніж 1500 місцевим громадським радіо- і телевізійним станціям.

При цьому очікується, що деякі з найпопулярніших програм PBS і NPR залишаться в ефірі завдяки іншим джерелам фінансування.

За даними самої СЗР, 245 із 544 організацій-одержувачів грантів працювали в сільській місцевості. І в багатьох випадках, ці станції є єдиними джерелами новин, освітніх програм і дитячого контенту в регіонах. За відсутності держпідтримки багато з них можуть припинити роботу.

"Громадські ЗМІ є одним із найнадійніших інститутів в американському житті, надаючи можливості для здобуття освіти, оповіщення про надзвичайні ситуації, громадянську дискусію та культурні зв'язки в усіх куточках країни", - наголосила президентка СЗР.

Своєю чергою гендиректорка NPR Кетрін Махер охарактеризувала СЗР як "життєво важливе джерело фінансування місцевих станцій, захисника освітніх програм і культурних програм та оплоту незалежної журналістики".

"Наслідки цього закриття відчуватимуться в усіх державних ЗМІ і, що ще важливіше, у кожній спільноті по всій країні, яка залежить від суспільного мовлення", - додала Махер.