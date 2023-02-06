Громадська думка в Європі під впливом дезінформації гальмує надання допомоги Україні, - Березенко

З його слів, попри війну з Росією, в країнах Європи внутрішня політична конкуренція і боротьба за владу тривають постійно. А отже у прийнятті рішень, зокрема і щодо передачі Україні озброєння, західні політики змушені орієнтуватися на уподобання виборців, які водночас є дуже чутливими до російської дезінформації.

"Впродовж місяців метою України та її партнерів на Заході було переконати не лише Олафа Шольца, як це може здатися на перший погляд. Потрібно було переконати німецьких громадян, які впливають на політичні рішення влади та довгий час перебували під впливом наративів російської пропаганди. Рішення про передачу Україні танків Leopard 2 - кульмінаційне з погляду інформаційного спротиву російській пропаганді в Німеччині", - заявив Березенко.

Він також додає, що політичне становище нинішнього канцлера Німеччини є досить хитким, адже настрої щодо підтримки України зброєю серед виборців Соціал-демократичної партії, представником якої є Олаф Шольц, нестабільні. Так, серед прихильників СДП рішення німецького уряду про передачу нашій країні танків підтримали 41% респондентів, 40% - досі проти.

Водночас автор зазначає, що загальний рівень підтримки України в німецькому суспільстві за останній рік виріс на 5%, але для частини німців війна в Україні все ще залишається не до кінця зрозумілим воєнним конфліктом.

На думку Віктора Березенка, підігрівали ситуацію всередині німецького суспільства щодо передачі танків й деякі місцеві медіа, які на широкі маси населення транслювали меседжі, що відображають більш вигідну для Росії картину.

"Тема передачі "леопардів" є предметом суспільного інтересу в Німеччині. Тому не дивно, що подібні соцопитування (про ставлення німців щодо передачі танків, - ред.) проводились. Але той факт, що замовляли їхнє проведення, а потім активно розповсюджували результати медіа з досить лояльною позицією до РФ - змушує замислитися. Чи не були вони зроблені з метою впливу на хід перемовин? Додайте до цього низку дрібних німецьких видань, які, за словами німецьких експертів, росіяни викупили повністю або частково. Ми довго можемо критикувати російську пропаганду, глузувати з неї, але варто зізнатися: однією критикою інформаційну війну не виграти", - зазначає він.

Березенко підкреслив, що сам Шольц називає причиною підтримки більшістю громадян Німеччини його уряду саме помірковане, добре обдумане та підготовлене до прийняття рішень ставлення.

"Олаф Шольц - політик, і він робить свою справу. Він не позбавлений раціональності та власних мотивів. Там готуються до виборів, а отже, у прийнятті будь-якого рішення прагнуть задовольняти вподобання виборців, щоб це позитивно впливало на рейтинги", - коментує Березенко.