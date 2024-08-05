Громади в Україні тестують цифрову екосистему DREAM для проєктів з відбудови: які доступні функції

Нині понад 500 громад тестують функціонал цифрової екосистеми DREAM для проєктів відновлення, а після ухвалення законопроєкту “Про основні засади відновлення”, коли система стане обовʼязковою, громадам стане простіше отримувати міжнародне фінасування для своїх проєктів.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона підкреслила, що нова платформа поступово трансформуватиметься в єдиний банк інвестиційних проєктів, який допомагатиме проєктам і донорам знаходити одне одного.

За її словами, DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) – не просто цифровий інструмент, а ціла екосистема, яка допомагає працювати з усіма проєктами відновлення і керувати ними моменту створення до самої реалізації та завершення. Крім цього, її важливо використовувати як базовий навчальний модуль, в якому буде зібрана вся інформація стосовно того, як керувати проєктами. Це важливо, оскільки поки що далеко не у всіх територіальних громад є представники органів місцевого самоврядування є відповідні менеджерські навички.

"DREAM - це розуміння потреб нашого відновлення, його планування, залучення громадян до розробки проєктів, залучення фінансування, в тому числі і міжнародного, координування цього фінансування, підготовка до імплементації проєктів, проведення закупівель та безпосередньо реалізація проєктів. Увесь цей цикл ми намагаємось наскрізно структурувати та цифровізувати", - пояснила голова комітету містобудування.

Вона додала, що в рамках експериментального проєкту DREAM наразі доволі непогано використовується на різних рівнях. Переважна більшість тестерів функціоналу – саме громади. Нині до цього процесу долучились близько третини з них.

Якщо громаді потрібно щось відновити чи збудувати, пояснила нардепка, вони заходять в DREAM, реєструють свій інвестиційний профіль, виходячи з потреб, описують проєкт з відновлення. Цей етап підготовки, збір всіх необхідних даних та інтеграцій з важливими реєстрами формує єдиний, так би мовити, національний банк проєктів, вже готових до аналізу потенційними партнерами та інвесторами.

"Іншими словами, ми пропонуємо донорам функціонал DREAM для пошуку тих чи інших проєктів, а громадам можливість інформування про можливості залучення ресурсів через ті чи інші програми партнерів. Громаді більше не потрібно бігати сайтами, соцмережам партнерів з відновлення, писати купу листів, їздити по конференціях, щоб потенційно пощастило познайомитися з потенційним інвесторам. Через DREAM можна завантажити свій проект і система сама запропонує джерела фінансування, за якими цей проект підходить", - розповіла Шуляк.

За її словами, ефективність відновлення на кошти донорів залежатиме зокрема від того, наскільки їх заяви на фінансування відповідають практикам міжнародних партнерів. Іншими словами, громади повинні, так би мовити, говорити мовою наших міжнародних партнерів. Завдяки цьому актуальні для міжнародних інвесторів питання на кшталт енергоефективності, інклюзивності, землевідведення, дозволів тощо вже будуть структуровані в DREAM.

Інший важливий момент, наголосила Шуляк, повʼязаний з секторальною стратегією відновлення і розвитку громад. Для розуміння: є опорні, тобто кластерні, заклади охорони здоров'я, освіти тощо. І завдяки DREAM потенційний інвестор чітко бачитиме, чи є ініційовані громадами проєкти відновлення частиною секторальної стратегії.

"Досить часто зараз та чи інша громада хоче відновити лікарню, яка, виходячи з стратегічної рамки, не є пріоритетною, оскільки вона не кластерна, не опорна. Відповідно, немає чіткого розуміння, як забезпечувати фінансову сталість цієї лікарні, звідки платити зарплати лікарям, забезпечувати обладнанням, лікарськими засобами і чи буде там взагалі достатня кількість попиту на її послуги. Але через ті чи інші аспекти, зокрема - через емоційну прив'язаність, в неї інвестуються кошти", - зауважила Олена Шуляк.

Вона також підкреслила, що важливо, щоб потенційний інвестор бачив чітку стратегічну рамку та мав всі необхідні дані для прийняття рішення по цій лікарні

У ході публічних консультацій, присвячених законопроєкту "Про основні засади відновлення", участники запропонували важливі пропозиції по доопрацюванню системи. Серед них зокрема: