Громади та бізнес мають сформувати запит на будову післявоєнної України, - Парцхаладзе

"З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації було зруйновано або пошкоджено понад 50 млн кв. м житла, це близько 9% всього житлового фонду, більше 1,2 тисяч лікарень, понад 3 тисяч закладів освіти, тисячі кілометрів доріг, сотні мостів, підприємств, об'єктів інфраструктури. Житло як мінімум 1,3 млн українських родин було пошкоджено або зруйновано, понад 5 млн українців вимушені були виїхати за кордон", - повідомив президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Стосовно надання житла ВПО та відновлення зруйнованого, учасники форуму зазначили, що найбільш дієвий інструмент - іпотека, тому державна програма "єОселя" має стати більш ефективною.

Засновник Офісу трансформації, представник Міністерства відновлення України Максим Бахматов підкреслив, що лише невелика доля допомоги прийде як грантова, а більша частина - це кредити чи приватна інвестиція. Тому забезпечити прозорі процедури відбору, реалізації та фінансування - спільне завдання держави, громад та бізнесу.

Парцхаладзе також зазначив, що КБУ, як єдиний представник від України, разом з Федерації європейської будівельної промисловості (FIEC), яка об'єднує 32 країни та іншими розробили загальний Проект рекомендацій, щодо майбутньої відбудови України. Він містить пункти щодо відкритості та прозорості закупівель, вимоги до техніки та матеріалів тощо.

"Зокрема, такі рекомендації щодо безпеки платежів, встановлення відповідних стандартів, навчання для громад, підрядників, архітекторів та багато інших, які дозволять нам відбудувати краще ніж було і максимально швидко", - сказав він.

Співзасновник і головний архітектор компанії "Архіматика" Дмитро Васильєв наголосив на необхідності переосмислення містобудівних рішень сільського урбанізму під час відновлення звільнених територій.

Водночас за словами засновника і голови Advanter Group Андрія Длігача, головні питання ще не вирішені ані на рівні держави, ані на рівні спільноти: де саме, для кого будувати житло та промислові потужності, за державні/кредитні кошти чи приватні інвестиції відновлювати інфраструктуру, як стимулювати повертатись людей та інвестувати у розвиток бізнесу різного формату тощо.