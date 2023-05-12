Общины и бизнес должны сформировать запрос на строительство послевоенной Украины, - Парцхаладзе

"С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации было разрушено или повреждено более 50 млн кв. м жилья, это около 9% всего жилищного фонда, более 1,2 тысячи больниц, свыше 3 тысяч учебных заведений, тысячи километров дорог, сотни мостов, предприятий. Жилье как минимум 1,3 млн украинских семей было повреждено или разрушено, более 5 млн украинцев вынуждены были уехать за границу", - сообщил президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Относительно предоставления жилья ВПЛ и восстановления разрушенного, участники форума отметили, что наиболее действенный инструмент - ипотека, поэтому государственная программа "єОселя" должна стать более эффективной.

Основатель Офиса трансформации, представитель Министерства восстановления Украины Максим Бахматов подчеркнул, что лишь небольшая часть помощи придет как грантовая, в большей степени это будут кредиты или частная инвестиция. Поэтому обеспечить прозрачные процедуры отбора, реализации и финансирования - общая задача государства, общин и бизнеса.

Парцхаладзе также отметил, что КБУ, как единственный представитель от Украины, вместе с Федерацией европейской строительной промышленности (FIEC), которая объединяет 32 страны и другими разработали общий проект рекомендаций относительно будущего восстановления Украины. Он содержит пункты по открытости и прозрачности закупок, требования к технике и материалам.

"В частности, такие рекомендации по безопасности платежей, установлению соответствующих стандартов, обучению для общин, подрядчиков, архитекторов и многие другие, которые позволят нам отстроить лучше, чем было и максимально быстро", - сказал он.

Соучредитель и главный архитектор компании "Архиматика" Дмитрий Васильев отметил необходимость переосмысления градостроительных решений сельского урбанизма во время восстановления освобожденных территорий.

В то же время, по словам основателя и главы Advanter Group Андрея Длигача, главные вопросы еще не решены ни на уровне государства, ни на уровне сообщества: где именно, для кого строить жилье и промышленные мощности, за государственные/кредитные средства или частные инвестиции восстанавливать инфраструктуру, как стимулировать возвращаться людей и инвестировать в развитие бизнеса разного формата.