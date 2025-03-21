Громади отримають грантів на 6 млн доларів для забезпечення соцпослуг: про які категорії йдеться

Громадам надаватимуть малі гранти для реалізації якісних соціальних послуг для сімей, які виховують дітей з порушеннями розвитку та інвалідністю, а також для створення дитячих будинків сімейного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Йдеться про гранти у розмірі 60 тисяч доларів, загальна сума виділених коштів - понад $6 млн. Кошти надаватимуть в рамках співпраці Мінсоцполітики та міжнародних партнерів - по проєкту SPIRIT.

За її словами, йдеться про ініціативу в рамках співпраці Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вона передбачає надання громадам грантів у розмірі 60 тисяч доларів на забезпечення сімей з дітьми, у яких є порушення розвитку, інвалідність соціальними послугами, а також на створення дитячих будинків сімейного типу.

"За умовами цього проєкту надавачі соціальних послуг в громадах, які відповідатимуть встановленим критеріям, матимуть можливість отримати грантову підтримку до 60 тисяч доларів для реалізації однієї або декількох послуг. Загальний бюджет проєкту становить понад 6 млн доларів, що дозволить підтримати приблизно 100 організацій та сприятиме формуванню ефективного ринку доступних соціальних послуг на місцевому рівні", - пояснила нардепка.

Вона додала, що проєкт реалізують в 11 регіонах України: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та місті Київ. Вже отримано понад 150 заявок від громад із пілотних регіонів.

"Інклюзивність - один з головних принципів якісного відновлення України. Саме тому реалізація таких проєктів означатиме не просто підтримку вразливих категорій в умовах війни, а посилення інституційної спроможності та зміцнення системи соціального захисту. Такий підхід забезпечує стійке та інклюзивне відновлення безпосередньо в громадах, і такі проєкти важливо масштабувати", - вважає Шуляк.

Основною задачею проєкту є надання сім’ям з дітьми, які мають порушення розвитку та інвалідність, зокрема, таких послуг як:

Денний догляд за дітьми з інвалідністю (для дітей з інвалідністю групи А);

Супровід під час інклюзивного навчання;

Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;

Соціальний супровід сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

Житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку та/або соціальному квартирному обліку за місцем їх походження або проживання.

Крім цього, зазначила Шуляк, йдеться і про надання субвенцій для родин, що створюють дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ). В 2025 році, повідомила вона, вже передбачено житло для понад 120 ДБСТ.

"Держава підтримує такі родини, виділяючи субвенції на житло, бо сім’я, яка готова прийняти кількох дітей, має мати дім, де є місце для всіх. і це не просто цифри – це сотні дітей, які більше ніколи не будуть самотніми", - наголосила парламентарка.

Пріоритетні напрями підтримки:

Родини, яким не встигли придбати житло через війну та атаки на держреєстри;

Нові ДБСТ, які планується створити у 2025-му;

Будинки для ДБСТ, що стали вимушеними переселенцями;

Родини, які повертаються з евакуації та хочуть знову будувати життя в Україні.

Нагадаємо, у січні минулого року 19 українських територіальних громад з 7 областей України підписали Меморандум про співпрацю, обговорення планів та пріоритетів секторальної підтримки громад в рамках реалізації міжнародної ініціативи "Інклюзивне відновлення за лідерства громад" (CLIR) – ініціативи з підтримки територіальних громад у сталому, інклюзивному, соціальному та економічному відновленні.

Це спільна ініціатива України і Посольства та уряду Канади, мета якої – зробити так, щоб відбудова стосувалася не тільки інфраструктури і економіки, а також і соціальних послуг, які надаються на рівні громад. Експерти CLIR допоможуть вибраним громадам планувати та реалізовувати своє відновлення, яке буде керуватись насамперед потребами жителів цих громад.



