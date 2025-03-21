Громады получат грантов на 6 млн долларов для обеспечения соцуслуг: о каких категориях идет речь

Громадам будут предоставлять малые гранты для реализации качественных социальных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития и инвалидностью, а также для создания детских домов семейного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Речь идет о грантах в размере 60 тысяч долларов, общая сумма выделенных средств - более $6 млн. Средства будут предоставлять в рамках сотрудничества Минсоцполитики и международных партнеров - по проекту SPIRIT.

По ее словам, речь идет об инициативе в рамках сотрудничества Министерства социальной политики Украины, Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Она предусматривает предоставление общинам грантов в размере 60 тысяч долларов на обеспечение семей с детьми, у которых есть нарушения развития, инвалидность социальными услугами, а также на создание детских домов семейного типа.

"По условиям этого проекта поставщики социальных услуг в общинах, которые будут отвечать установленным критериям, смогут получить грантовую поддержку до 60 тысяч долларов для реализации одной или нескольких услуг. Общий бюджет проекта составляет более 6 млн долларов, что позволит поддержать примерно 100 организаций и будет способствовать формированию эффективного рынка доступных социальных услуг на местном уровне", - пояснила нардеп.

Она добавила, что проект реализуют в 11 регионах Украины: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областях и городе Киев. Уже получено более 150 заявок от громад из пилотных регионов.

"Инклюзивность - один из главных принципов качественного восстановления Украины. Именно поэтому реализация таких проектов будет означать не просто поддержку уязвимых категорий в условиях войны, а усиление институциональной способности и укрепление системы социальной защиты. Такой подход обеспечивает устойчивое и инклюзивное восстановление непосредственно в общинах, и такие проекты важно масштабировать", - считает Шуляк.

Основной задачей проекта является предоставление семьям с детьми, которые имеют нарушения развития и инвалидность, в частности, таких услуг как:

Дневной уход за детьми с инвалидностью (для детей с инвалидностью группы А);

Сопровождение во время инклюзивного обучения;

Временный отдых для родителей или лиц, их заменяющих, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью;

Социальное сопровождение семей с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

Жилье для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте от 16 до 23 лет, находящихся на квартирном учете и/или социальном квартирном учете по месту их происхождения или проживания.

Кроме этого, отметила Шуляк, речь идет и о предоставлении субвенций для семей, создающих детские дома семейного типа (ДДСТ). В 2025 году, сообщила она, уже предусмотрено жилье для более 120 ДДСТ.

"Государство поддерживает такие семьи, выделяя субвенции на жилье, потому что семья, которая готова принять нескольких детей, должна иметь дом, где есть место для всех. и это не просто цифры - это сотни детей, которые больше никогда не будут одинокими", - подчеркнула парламентарий.

Приоритетные направления поддержки:

Семьи, которым не успели приобрести жилье из-за войны и атаки на госреестры;

Новые ДДСТ, которые планируется создать в 2025-м;

Дома для ДДСТ, ставших вынужденными переселенцами;

Семьи, которые возвращаются из эвакуации и хотят снова строить жизнь в Украине.

Напомним, в январе прошлого года 19 украинских территориальных громад из 7 областей Украины подписали Меморандум о сотрудничестве, обсуждении планов и приоритетов секторальной поддержки громад в рамках реализации международной инициативы "Инклюзивное восстановление при лидерстве громад" (CLIR) - инициативы по поддержке территориальных громад в устойчивом, инклюзивном, социальном и экономическом восстановлении.

Это совместная инициатива Украины и Посольства и правительства Канады, цель которой - сделать так, чтобы восстановление касалось не только инфраструктуры и экономики, а также и социальных услуг, предоставляемых на уровне общин. Эксперты CLIR помогут выбранным громадам планировать и реализовывать свое восстановление, которое будет руководствоваться прежде всего потребностями жителей этих громад.