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Громади мають провести інвентаризацію потенційного житлового фонду, - Шуляк

П'ятниця 21 лютого 2025 17:11
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Громади мають провести інвентаризацію потенційного житлового фонду, - Шуляк Фото: Олена Шуляк (facebook.com/ShuliakOlena)
Автор: Сергій Новіков

Кожна громада України має провести інвентаризацію нерухомості, яка після інвестування та реновації може стати потенційним житловим фондом, в тому числі для ВПО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

"Це – велика всеукраїнська інвентаризація всього, що є в наших громадах, для того, щоб його переробити під житло. На сьогодні в громадах стоять якісь недобудови, довгобуди, якісь страшні занедбані будинки в державній власності. І ти можеш їх взяти і відремонтувати, тобі не потрібно будувати з нуля. Вкласти гроші – і це вже буде житло", – зауважила вона.

Олена Шуляк нагадала, що наразі Уряд розробляє Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему, і дані всеукраїнською інвентаризації стануть частиною такої системи.

"Буде вся інформація: яке житло треба довести до ладу, скільки грошей потрібно туди витратити, скільки людей та чи інша громада зможе собі прийняти. Ці питання ми хочемо максимально передати громадам, бо саме громади знають, що і як їм потрібно зробити. Хочемо спростити бюрократичний ланцюжок передачі з державної власності в комунальну. Для нас це є чітке завдання, це потрібно зробити в рамках децентралізації", – пояснила вона.

Одним з результатів інвентаризації має стати формування фонду соціального житла.

"Його не обов’язково будувати з нуля. Треба подивитись, що там з житловим фондом. Можливо, варто використати старі об’єкти, тільки виконати відповідні заходи з енергоефективності, з інклюзивності, привести його до сучасних стандартів житла", – сказала Олена Шуляк.

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