Громады должны провести инвентаризацию потенциального жилого фонда, - Шуляк

Каждая громада Украины должна провести инвентаризацию недвижимости, которая после инвестирования и реновации может стать потенциальным жилым фондом, в том числе для ВПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Это - большая всеукраинская инвентаризация всего, что есть в наших громадах, для того, чтобы его переделать под жилье. На сегодня в громадах стоят какие-то недострои, долгострои, какие-то страшные заброшенные дома в государственной собственности. И ты можешь их взять и отремонтировать, тебе не нужно строить с нуля. Вложить деньги - и это уже будет жилье", - отметила она.

Елена Шуляк напомнила, что сейчас Правительство разрабатывает Единую информационно-аналитическую жилищную систему, и данные всеукраинской инвентаризации станут частью такой системы.

"Будет вся информация: какое жилье надо привести в порядок, сколько денег нужно туда потратить, сколько людей та или иная громада сможет себе принять. Эти вопросы мы хотим максимально передать громадам, потому что именно громады знают, что и как им нужно сделать. Хотим упростить бюрократическую цепочку передачи из государственной собственности в коммунальную. Для нас это четкая задача, это нужно сделать в рамках децентрализации", - пояснила она.

Одним из результатов инвентаризации должно стать формирование фонда социального жилья.

"Его не обязательно строить с нуля. Надо посмотреть, что там с жилым фондом. Возможно, стоит использовать старые объекты, только выполнить соответствующие мероприятия по энергоэффективности, по инклюзивности, привести его к современным стандартам жилья", - сказала Елена Шуляк.