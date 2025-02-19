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Громади допомагають військовим переважно дронами і РЕБами, найбільше придбала столиця, - дослідження

Середа 19 лютого 2025 16:05
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Громади допомагають військовим переважно дронами і РЕБами, найбільше придбала столиця, - дослідження Фото: громади допомагають військовим переважно дронами і РЕБами, найбільше придбала столиця
Автор: Сергій Новіков

На початку повномасштабного вторгнення громади закуповували для військових форму, бронежилети та медикаменти, а минулого року основною статтею видатків місцевих бюджетів стали дрони і РЕБи. Найбільше коштів на ці потреби виділила столиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, яке провели Центр розвитку інновацій та громадська ініціатива "Голка".

"Найбільше громади в Україні минулого року допомагали силам оборони із закупівлею дронів та РЕБів. На це 262 громади, які надали дані для дослідження, витратили за перші три квартали минулого року 1,6 млрд грн. Кошти на БПЛА, РЕБи та автотранспорт дала, в основному, столична громада та громади Київщини. Київ з огляду на значний розмір річного бюджету, у лідерах за підтримкою фронту", - йдеться в дослідженні.

Також у минулому році суттєво зросли витрати на фортифікаційні споруди. А ось витрати на придбання бронежилетів, тепловізорів та палива знизилися майже удвічі, констатують дослідники.

Автори дослідження підкреслили, що через велику кількість кримінальних проваджень місцеві ради дедалі менше закуповують щось для військових частин самі. Переважну більшість грошей на потреби захисників вони перераховують у вигляді субвенцій до державного та обласних бюджетів.

За даними інфографіки, найбільше коштів у вигляді субвенцій перераховує Київ. За 3 квартали минулого року - 4,4 млрд грн. Це 38% від загальної суми субвенції. 80% коштів субвенцій від громад витрачається саме на дрони, зазначають дослідники.

Громади допомагають військовим переважно дронами і РЕБами, найбільше придбала столиця, - дослідження

"Якщо подивитися на те, що громади закуповують для фронту, то можна сказати сміливо, що у нас є армія дронів саме від громад. А це дозволяє зберегти живу силу – людей", - повідомив заступник директора Центру розвитку інновацій Михайло Лейченко.

При цьому експерти відзначають важливість допомоги військовим від місцевих громад.

"Якщо взяти 100% бюджету однієї військової частини, то 75% - це будуть прямі субвенції саме від органів місцевого самоврядування", - відзначає експертка проєкту реформи оборонних закупівель Неллі Стельмах.

Автори дослідження зазначають, що загалом у 2024 році допомога від громад силам оборони зросла, незважаючи на те, що місцеві бюджети вже не отримували коштів "військового" ПДФО. Адже ще наприкінці 2023 року парламент вилучив у громад ці кошти до державного бюджету.

Громади допомагають військовим переважно дронами і РЕБами, найбільше придбала столиця, - дослідження

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у 2024 році столиця передала військовим підрозділам понад 14 000 дронів різних типів. А з початку 2025-го Київ передав на передову вже понад 2600 безпілотників.

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Збройні сили України Дрони
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