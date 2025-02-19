Громады помогают военным преимущественно дронами и РЭБами, больше всего приобрела столица, - исследование

В начале полномасштабного вторжения громады закупали для военных форму, бронежилеты и медикаменты, а в прошлом году основной статьей расходов местных бюджетов стали дроны и РЭБы. Больше всего средств на эти нужды выделила столица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование , которое провели Центр развития инноваций и общественная инициатива "Игла".

"Больше всего громады в Украине в прошлом году помогали силам обороны с закупкой дронов и РЭБов. На это 262 громады, которые предоставили данные для исследования, потратили за первые три квартала прошлого года 1,6 млрд грн. Средства на БПЛА, РЭБы и автотранспорт дала, в основном, столичная громада и громады Киевщины. Киев, учитывая значительный размер годового бюджета, в лидерах по поддержке фронта", - говорится в исследовании.

Также в прошлом году существенно выросли расходы на фортификационные сооружения. А вот расходы на приобретение бронежилетов, тепловизоров и топлива снизились почти вдвое, констатируют исследователи.

Авторы исследования подчеркнули, что из-за большого количества уголовных производств местные советы все меньше закупают что-то для воинских частей сами. Подавляющее большинство денег на нужды защитников они перечисляют в виде субвенций в государственный и областные бюджеты.

По данным инфографики, больше всего средств в виде субвенций перечисляет Киев. За 3 квартала прошлого года - 4,4 млрд грн. Это 38% от общей суммы субвенции. 80% средств субвенций от громад тратится именно на дроны, отмечают исследователи.

"Если посмотреть на то, что громады закупают для фронта, то можно сказать смело, что у нас есть армия дронов именно от громад. А это позволяет сохранить живую силу - людей", - сообщил заместитель директора Центра развития инноваций Михаил Лейченко.

При этом эксперты отмечают важность помощи военным от местных громад.

"Если взять 100% бюджета одной воинской части, то 75% - это будут прямые субвенции именно от органов местного самоуправления", - отмечает эксперт проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах.

Авторы исследования отмечают, что в целом в 2024 году помощь от громад силам обороны выросла, несмотря на то, что местные бюджеты уже не получали средств "военного" НДФЛ. Ведь еще в конце 2023 года парламент изъял у громад эти средства в государственный бюджет.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в 2024 году столица передала военным подразделениям более 14 000 дронов различных типов. А с начала 2025-го Киев передал на передовую уже более 2600 беспилотников.