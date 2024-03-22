Громада Києва відправить допомогу у Харків і Запоріжжя, які постраждали від нічної атаки, - Кличко

"Київ допоможе містам, що найбільше постраждали від варварської атаки ворога минулої ночі. Зокрема, Харкову та Запоріжжю. Говорив з їх очільниками, запропонував допомогу. Зараз вони формулюють головні потреби і столиця, що зможе, оперативно відправить", - повідомив Кличко.

Також Кличко зазначив, що допомогу постраждалим громадам надасть Асоціація міст України.

"Переконаний, що в рамках Асоціації міст ми можемо консолідовано відреагувати й підтримати міста й селища. Визначаємо, що потрібно іншим постраждалим від атаки громадам. Та те, чим можуть допомогти інші громади", - наголосив він.

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні. Це була одна з наймасштабніших атак.

Для обстрілу росіяни застосували понад 150 дронів та ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Зокрема, росіяни направили вісім своїх ракет на ДніпроГЕС.

Більш детально про наслідки удару російських терористів - у матеріалі РБК-Україна.

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