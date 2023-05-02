Громада братиме участь у вирішенні місцевих питань, - Шуляк

За її словами, громадянське суспільство під час повномасштабної війни чітко продемонструвало свою спроможність брати активну участь у вирішенні державних і місцевих справ.

"Саме здатність громадян згуртовуватись навколо вирішення своїх потреб є запорукою розвитку всієї нашої країни. І особливо важливо це стає в умовах війни", - сказала нардеп.

Законопроект №6319 створює ефективні та дієві законодавчі механізми та умови для забезпечення життєздатності та впливовості органів самоорганізації населення.

У документі передбачається спрощення процедури створення органу самоорганізації населення. Адже сьогодні законом про органи самоорганізації населення передбачена складна процедура створення органу самоорганізації населення. Зокрема, необхідно проводити декілька зборів (конференцій) жителів для ініціювання створення органу самоорганізації населення та для обрання його персонального складу.

Також органам самоорганізації населення нададуть частину повноважень органів місцевого самоврядування, а також коштів для здійснення зазначених повноважень.

Окрім того, органи самоорганізації населення наділяються окремими повноваженнями для задоволення потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм соціальних, культурних, побутових послуг; участі у формуванні та реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших місцевих програм у межах території діяльності органу самоорганізації населення; додаткового представлення інтересів жителів у відповідній місцевій раді та її органах.