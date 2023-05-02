RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Общины будут принимать участие в решении местных вопросов, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада поддержала законопроект №6319, предусматривающий упрощение процедуры создания органа самоорганизации населения и предоставление ему части полномочий органов местного самоуправления, а также средств для осуществления указанных полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", глава комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, гражданское общество во время полномасштабной войны четко продемонстрировало свою способность активно участвовать в решении государственных и местных дел.

"Именно способность граждан сплачиваться вокруг решения своих потребностей является залогом развития всей нашей страны. И особенно важно это становится в условиях войны", - сказала нардеп.

Законопроект №6319 создает эффективные и действенные законодательные механизмы и условия обеспечения жизнеспособности и влиятельности органов самоорганизации населения.

В документе предусматривается упрощение процедуры создания органа самоорганизации населения. Сегодня же законом об органах самоорганизации населения предусмотрена сложная процедура создания органа самоорганизации населения. В частности, необходимо проводить несколько собраний (конференций) жителей для инициирования создания органа самоорганизации населения и избрания его персонального состава.

Также органам самоорганизации населения представят часть полномочий органов местного самоуправления, а также средств для осуществления указанных полномочий.

Кроме того, органы самоорганизации населения наделяются отдельными полномочиями по удовлетворению потребностей жителей путем содействия в предоставлении им социальных, культурных, бытовых услуг; участие в формировании и реализации программ социально-экономического, культурного развития и других местных программ в рамках территории деятельности органа самоорганизации населения; дополнительного представления интересов жителей в соответствующем местном совете и его органах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк