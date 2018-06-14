Гривня показала рекордное укрепление к доллару в 2018, - Bloomberg

В этом году гривна выросла на 7,5% по отношению к доллару

Украинская гривня стала лидером в 2018 году среди валют, которые лучше всего укрепились по отношению к доллару. Об этом информирует Bloomberg.

В этом году гривна выросла на 7,5% по отношению к доллару, опередив грузинские лари и колумбийский песо.

В издании отметили, что контролировать государственные финансы помогла программа сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Для финансовой стабильности уровень резервов имеет решающее значение", - отметил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий в комментариях изданию.

Напомним, Национальный банк (НБУ) надеется, что Верховная рада рассмотрит проект закона "О валюте" № 8152 во втором чтении в течение следующего месяца.

Принятие закона "О валюте" позволит заметно ускорить проведение валютной либерализации - ряд ограничений, предусмотренных действующим законодательством, НБУ сможет снять сразу после его вступления в силу. Например, требование получения индивидуальных лицензий для инвестирования за рубеж.



