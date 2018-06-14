Гривня показала рекордне зміцнення по відношенню до долара в 2018, - Bloomberg

В цьому році гривня зросла на 7,5% по відношенню до долара

Українська гривня стала лідером в 2018 році серед валют, які найкраще зміцнилися по відношенню до долара. Про це інформує Bloomberg.

У цьому році гривня зросла на 7,5% по відношенню до долара, випередивши грузинські ларі і колумбійський песо.

У виданні відзначили, що контролювати державні фінанси допомогла програма співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Для фінансової стабільності рівень резервів має вирішальне значення", - зазначив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в коментарях виданню.

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) сподівається, що Верховна рада розгляне проект закону "Про валюту" № 8152 у другому читанні протягом наступного місяця.

Прийняття закону "Про валюту" дозволить помітно прискорити проведення валютної лібералізації - ряд обмежень, передбачених чинним законодавством, НБУ зможе зняти відразу після його вступу в силу. Наприклад, вимога отримання індивідуальних ліцензій для інвестування за кордон.