Гривня почала укріплятися: НБУ пояснив причини коливань курсу та ситуацію з готівкою

Ситуація на валютному ринку на початку листопада

Як зазначили у Нацбанку, у перші дні листопада попит на валюту зріс через збільшення бюджетних видатків на оборону та безпеку. Також традиційно на початку місяця підвищився попит з боку громадян, зокрема через оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти.

Водночас пропозиція іноземної валюти була обмежена через масове відшкодування ПДВ наприкінці жовтня. Російські обстріли також завадили сезонному зростанню експорту, тому аграрний та металургійний сектори продавали менше валюти. На тлі цього гривня іноді слабшала стосовно долара.

Заходи НБУ та ситуація з готівкою

У НБУ заявили про оперативну реакцію розширення різниці між офіційним курсом і курсом продажів у банках:

регулятор провів консультації із учасниками ринку;

3 листопада було проведено превентивні операції з обміну безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків.

Ці заходи довели відсутність дефіциту готівкової валюти. Заявлена НБУ пропозиція долара (100 млн доларів) та євро (100 млн євро) суттєво перевищила реальний попит банків, які викупили лише 14 млн доларів, а євро взагалі не мали попиту.

Щоб підтримати ліквідність та задовольнити потреби українців НБУ планує повторити такі самі операції 4 листопада.

Міжнародні резерви

Національний банк зазначає, що обсягів міжнародних резервів цілком достатньо для збереження стійкості ринку. Станом на 1 жовтня 2026 року вони становили 47,1 млрд доларів і продовжили зростати в жовтні, тоді як на початку повномасштабного вторгнення цей показник був меншим за 30 млрд доларів.

Курс долара в обмінниках

Варто зауважити, що станом на вечір 3 листопада курс продажу долара в обмінниках різко впав, свідчать дані порталу Мінфін.

Якщо напередодні його продавали за курсом понад 47 грн/долар, то сьогодні вартість американської валюти знизилася до 46,5 грн/долар.