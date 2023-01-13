Гривні в обігу за 2022 рік значно побільшало: які банкноти найпоширеніші

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, за 2022 рік зросла на 14,1% (на 88,5 млрд гривень) і станом до 716,1 млрд гривень. Найбільше в обігу 500-гривневих банкнот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Дві хвилі попиту на готівку

"Упродовж 2022 року сума готівки в обігу суттєво коливалася - відбувалося як її зростання, так і скорочення. Така нерівномірна динаміка зумовлена повномасштабним вторгненням РФ в Україну", - зазначили в НБУ.

За даними прес-служби, спочатку через невизначеність ситуації попит громадян на готівку суттєво зріс. Адже в перші дні війни українці не були впевнені, чи будуть працювати банки, чи можна буде розраховуватися платіжними картками.

"Водночас усі змогли швидко пересвідчитися, що навіть попри війну, фінансові сервіси безперебійно працюють, безготівкові розрахунки здійснюються, тому вже з початку квітня попит на готівку почав поступово зменшуватися", - заявили в прес-службі.

Друга хвиля зростання готівки в обігу розпочалася з листопада та була пов’язана з масованими ракетними ударами РФ по енергетичній інфраструктурі України.

"Тимчасова відсутність електроенергії спричиняє перебої в роботі деяких банкоматів, це викликає відчуття, що готівка вже не така доступна, як зазвичай. Також тривалі відключення електроенергії призводять і до зникнення мобільного зв’язку, а це призупиняє роботу pos-терміналів (у більшості випадків pos-термінали підключаються до банку саме через мобільний інтернет)", - йдеться в повідомленні.

Неможливість гарантовано сплатити платіжною карткою формує потребу мати з собою більше готівки. Все це разом впливає на бажання громадян сформувати певний запас готівки на тривалий час. Через це зростання готівки в обігу спостерігалося до кінця 2022 року, додали в прес-службі.

Найбільш поширені монети та банкноти

За даними НБУ, станом на 1 січня 2023 року в обігу було понад 2,9 млрд банкнот на загальну суму 710,5 млрд гривень, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,5 млрд гривень.

На одного жителя України припадало: 71 банкнота і 169 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року - 71 та 162 шт. відповідно).

Традиційно, як і рік тому, в готівковому обігу перебувало найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше - монет номіналом 10 гривень (0,9%).

Серед банкнот найменше зараз в обігу - номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), адже НБУ поступово в міру їх зношення замінює ці банкноти на відповідні обігові монети. Рік тому найменше в готівковому обігу перебувало банкнот номіналом 1 000 гривень (частка - 3% на 1 січня 2022 року), адже це - досить нова банкнота, уведена в обіг лише влітку 2019 року, з часом кількість цих банкнот поступово зростає.

Найбільше ж у готівковому обігу зараз перебуває банкнот номіналом 500 гривень (26,5% від загальної кількості банкнот в обігу), "що пов’язано зі зростанням попиту на цей номінал банкнот", зазначили в НБУ.

На початку минулого року лідером за цим показником була банкнота номіналом 200 гривень (її частка становила 25,1% на 1 січня 2022 року).