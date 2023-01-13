Гривны в обороте за 2022 год стало значительно больше: какие банкноты самые распространенные

Сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, за 2022 год выросла на 14,1% (на 88,5 млрд гривен) и по состоянию на 716,1 млрд гривен. Больше всего в обороте 500-гривневых банкнот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Две волны спроса на наличные

"В течение 2022 года сумма наличных денег в обращении существенно колебалась - происходил как ее рост, так и сокращение. Такая неравномерная динамика обусловлена полномасштабным вторжением РФ в Украину", - отметили в НБУ.

По данным пресс-службы, сначала из-за неопределенности ситуации спрос граждан на наличные деньги существенно вырос. Ведь в первые дни войны украинцы не были уверены, будут ли работать банки или можно будет рассчитываться платежными картами.

"В то же время все смогли быстро убедиться, что даже несмотря на войну, финансовые сервисы бесперебойно работают, безналичные расчеты производятся, поэтому уже с начала апреля спрос на наличность начал постепенно уменьшаться", - заявили в пресс-службе.

Вторая волна роста наличных денег в обращении началась с ноября и была связана с массированными ракетными ударами РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

"Временное отсутствие электроэнергии влечет за собой перебои в работе некоторых банкоматов, это вызывает ощущение, что наличные деньги уже не так доступны, как обычно. Также длительные отключения электроэнергии приводят и к исчезновению мобильной связи, а это приостанавливает работу pos-терминалов (в большинстве случаев pos-терминалы подключаются к банку именно через мобильный интернет)", - говорится в сообщении.

Невозможность гарантированно оплатить платежной картой требует необходимости иметь с собой больше наличных денег. Все это вместе влияет на желание граждан сформировать определенный запас наличных денег на длительное время. Из-за этого рост наличных денег в обращении наблюдался до конца 2022 года, добавили в пресс-службе.

Наиболее распространенные монеты и банкноты

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2023 года в обращении было более 2,9 млрд банкнот на общую сумму 710,5 млрд гривен, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,5 млрд гривен.

На одного жителя Украины приходилось: 71 банкнота и 169 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 - 71 и 162 шт. соответственно).

Традиционно, как и год назад, в наличном обращении находилось больше монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего - монет номиналом 10 гривен (0,9%).

Среди банкнот меньше всего сейчас в обращении - номиналом 10 гривен (3,7% от общего количества банкнот в обращении), ведь НБУ постепенно по мере их износа заменяет эти банкноты на соответствующие оборотные монеты. Год назад меньше всего в наличном обращении находилось банкнот номиналом 1 000 гривен (доля - 3% на 1 января 2022 года), ведь это достаточно новая банкнота, введенная в обращение только летом 2019 года, со временем количество этих банкнот постепенно растет.

Больше всего в наличном обращении сейчас находится банкноты номиналом 500 гривен (26,5% от общего количества банкнот в обращении), "что связано с ростом спроса на этот номинал банкнот", отметили в НБУ.

В начале прошлого года лидером по этому показателю была банкнота номиналом в 200 гривен (ее доля составляла 25,1% на 1 января 2022 года).