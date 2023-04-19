Гривневої готівки в обігу стало менше: НБУ назвав причини скорочення

Станом на 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд гривень. Це на 40 млрд гривень або на 5,6% менше, ніж на 1 січня (716,1 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу.

"Цьогоріч з обігу вилучалася готівка, що була випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли РФ", - зазначили в НБУ.

За даними НБУ, станом на 1 квітня в обігу перебувало 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд гривень, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 млрд гривень.