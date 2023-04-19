ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гривневої готівки в обігу стало менше: НБУ назвав причини скорочення

Новость на русском →
Україна, Середа 19 квітня 2023 14:29
Гривневої готівки в обігу стало менше: НБУ назвав причини скорочення Фото: готівки стало менше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд гривень. Це на 40 млрд гривень або на 5,6% менше, ніж на 1 січня (716,1 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу.

"Цьогоріч з обігу вилучалася готівка, що була випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли РФ", - зазначили в НБУ.

За даними НБУ, станом на 1 квітня в обігу перебувало 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд гривень, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 млрд гривень.

Нагадаємо, сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, за 2022 рік зросла на 14,1% (на 88,5 млрд гривень) до 716,1 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України гривні
NEWS
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
DAILY
"Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна