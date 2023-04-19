Наличной гривны в обороте стало меньше: НБУ назвал причины сокращения

На 1 апреля 2023 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 676,1 млрд гривен. Это на 40 млрд гривен или на 5,6% меньше, чем на 1 января (716,1 млрд. гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, традиционно первый квартал года характеризуется изъятием наличных из обращения.

"В этом году из оборота изымались наличные, выпущенные в прошлом году на волне ажиотажного спроса, спровоцированного войной и угрозой потенциальных блекаутов из-за ракетных обстрелов РФ", - отметили в НБУ.

По данным НБУ, на 1 апреля в обращении находилось 2,7 млрд банкнот на общую сумму 670,2 млрд гривен, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 млрд гривен.