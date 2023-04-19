ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наличной гривны в обороте стало меньше: НБУ назвал причины сокращения

Новина українською →
Украина, Среда 19 апреля 2023 14:29
Наличной гривны в обороте стало меньше: НБУ назвал причины сокращения Фото: наличности стало меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На 1 апреля 2023 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 676,1 млрд гривен. Это на 40 млрд гривен или на 5,6% меньше, чем на 1 января (716,1 млрд. гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, традиционно первый квартал года характеризуется изъятием наличных из обращения.

"В этом году из оборота изымались наличные, выпущенные в прошлом году на волне ажиотажного спроса, спровоцированного войной и угрозой потенциальных блекаутов из-за ракетных обстрелов РФ", - отметили в НБУ.

По данным НБУ, на 1 апреля в обращении находилось 2,7 млрд банкнот на общую сумму 670,2 млрд гривен, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 млрд гривен.

Напомним, находящаяся в обращении в Украине сумма наличных за 2022 год выросла на 14,1% (на 88,5 млрд гривен) до 716,1 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины гривні
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
"Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина