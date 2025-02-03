Гривневі депозити вже не убезпечують від інфляції: чому НБУ підвищив облікову ставку

Як зазначив один з учасників засідання, хоча загалом привабливість заощаджень у гривневих активах зберігається, в окремих великих банках реальні ставки за депозитами за вирахуванням поточної інфляції та підвищеного військового збору вже перейшли у від’ємну площину, а в деяких - коливаються близько нуля.

"Наслідком цього є певне сповільнення темпів приросту строкових гривневих депозитів та переорієнтація частини заощаджень на валютні активи та споживання. Посилення процентної політики з метою збереження інтересу до гривневих активів і підтримання стійкості валютного ринку є логічною відповіддю на ці тенденції", - йдеться в повідомленні НБУ.

З цими аргументами погодилися кілька інших учасники дискусії, які зауважили, що саме посилення напруженості на валютному ринку є вагомим аргументом на користь рішучого підвищення облікової ставки. Попри значний вплив сезонних чинників на кон’юнктуру ринку наприкінці року, не можна ігнорувати й збереження досить високого чистого попиту на валюту, в тому числі з боку населення.

"У грудні інтервенції НБУ на валютному ринку значно зросли та залишалися суттєвими й на початку січня. Це створює тиск на резерви НБУ та може свідчити про недостатню жорсткість процентної політики", - додали в НБУ.