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Гривневі депозити вже не убезпечують від інфляції: чому НБУ підвищив облікову ставку

Фото: гривневі депозити більше гарантія від інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальна дохідність гривневих активів на тлі високої інфляції та погіршення інфляційних очікувань знижується. Це є вагомим аргументом на користь підвищення облікової ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 22 січня, під час якого було підтримано рішення підвищити облікову ставку до 14,5%.

Як зазначив один з учасників засідання, хоча загалом привабливість заощаджень у гривневих активах зберігається, в окремих великих банках реальні ставки за депозитами за вирахуванням поточної інфляції та підвищеного військового збору вже перейшли у від’ємну площину, а в деяких - коливаються близько нуля.

"Наслідком цього є певне сповільнення темпів приросту строкових гривневих депозитів та переорієнтація частини заощаджень на валютні активи та споживання. Посилення процентної політики з метою збереження інтересу до гривневих активів і підтримання стійкості валютного ринку є логічною відповіддю на ці тенденції", - йдеться в повідомленні НБУ.

З цими аргументами погодилися кілька інших учасники дискусії, які зауважили, що саме посилення напруженості на валютному ринку є вагомим аргументом на користь рішучого підвищення облікової ставки. Попри значний вплив сезонних чинників на кон’юнктуру ринку наприкінці року, не можна ігнорувати й збереження досить високого чистого попиту на валюту, в тому числі з боку населення.

"У грудні інтервенції НБУ на валютному ринку значно зросли та залишалися суттєвими й на початку січня. Це створює тиск на резерви НБУ та може свідчити про недостатню жорсткість процентної політики", - додали в НБУ.

Як заявив в колонці для РБК-Україна директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, підвищення облікової ставки НБУ призведе до зростання ставок за депозитами і банки вже почали їх збільшувати.

За оперативними даними НБУ, середні ставки за новими депозитами банків в гривні для населення в грудні 2024 року зросли з 9,6% до 10,3% річних.

Облікова ставка НБУ - це один із ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам і приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включно зі ставками за кредитами та депозитами.

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