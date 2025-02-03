Гривневі депозити вже не убезпечують від інфляції: чому НБУ підвищив облікову ставку

Реальна дохідність гривневих активів на тлі високої інфляції та погіршення інфляційних очікувань знижується. Це є вагомим аргументом на користь підвищення облікової ставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 22 січня, під час якого було підтримано рішення підвищити облікову ставку до 14,5%.
Як зазначив один з учасників засідання, хоча загалом привабливість заощаджень у гривневих активах зберігається, в окремих великих банках реальні ставки за депозитами за вирахуванням поточної інфляції та підвищеного військового збору вже перейшли у від’ємну площину, а в деяких - коливаються близько нуля.
"Наслідком цього є певне сповільнення темпів приросту строкових гривневих депозитів та переорієнтація частини заощаджень на валютні активи та споживання. Посилення процентної політики з метою збереження інтересу до гривневих активів і підтримання стійкості валютного ринку є логічною відповіддю на ці тенденції", - йдеться в повідомленні НБУ.
З цими аргументами погодилися кілька інших учасники дискусії, які зауважили, що саме посилення напруженості на валютному ринку є вагомим аргументом на користь рішучого підвищення облікової ставки. Попри значний вплив сезонних чинників на кон’юнктуру ринку наприкінці року, не можна ігнорувати й збереження досить високого чистого попиту на валюту, в тому числі з боку населення.
"У грудні інтервенції НБУ на валютному ринку значно зросли та залишалися суттєвими й на початку січня. Це створює тиск на резерви НБУ та може свідчити про недостатню жорсткість процентної політики", - додали в НБУ.
Як заявив в колонці для РБК-Україна директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, підвищення облікової ставки НБУ призведе до зростання ставок за депозитами і банки вже почали їх збільшувати.
За оперативними даними НБУ, середні ставки за новими депозитами банків в гривні для населення в грудні 2024 року зросли з 9,6% до 10,3% річних.
Облікова ставка НБУ - це один із ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам і приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включно зі ставками за кредитами та депозитами.