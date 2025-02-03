Гривневые депозиты уже не защищают от инфляции: почему НБУ повысил учетную ставку

Как отметил один из участников заседания, хотя в целом привлекательность сбережений в гривневых активах сохраняется, в отдельных крупных банках реальные ставки по депозитам за вычетом текущей инфляции и повышенного военного сбора уже перешли в отрицательную плоскость, а в некоторых - колеблются около нуля.

"Следствием этого является определенное замедление темпов прироста срочных гривневых депозитов и переориентация части сбережений на валютные активы и потребление. Усиление процентной политики с целью сохранения интереса к гривневым активам и поддержания устойчивости валютного рынка является логичным ответом на эти тенденции", - говорится в сообщении НБУ.

С этими аргументами согласились несколько других участников дискуссии, которые отметили, что именно усиление напряженности на валютном рынке является весомым аргументом в пользу решительного повышения учетной ставки. Несмотря на значительное влияние сезонных факторов на конъюнктуру рынка в конце года, нельзя игнорировать и сохранение достаточно высокого чистого спроса на валюту, в том числе со стороны населения.

"В декабре интервенции НБУ на валютном рынке значительно выросли и оставались существенными и в начале января. Это создает давление на резервы НБУ и может свидетельствовать о недостаточной жесткости процентной политики", - добавили в НБУ.