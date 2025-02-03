Гривневые депозиты уже не защищают от инфляции: почему НБУ повысил учетную ставку

Реальная доходность гривневых активов на фоне высокой инфляции и ухудшения инфляционных ожиданий снижается. Это является весомым аргументом в пользу повышения учетной ставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 22 января, во время которого было поддержано решение повысить учетную ставку до 14,5%.
Как отметил один из участников заседания, хотя в целом привлекательность сбережений в гривневых активах сохраняется, в отдельных крупных банках реальные ставки по депозитам за вычетом текущей инфляции и повышенного военного сбора уже перешли в отрицательную плоскость, а в некоторых - колеблются около нуля.
"Следствием этого является определенное замедление темпов прироста срочных гривневых депозитов и переориентация части сбережений на валютные активы и потребление. Усиление процентной политики с целью сохранения интереса к гривневым активам и поддержания устойчивости валютного рынка является логичным ответом на эти тенденции", - говорится в сообщении НБУ.
С этими аргументами согласились несколько других участников дискуссии, которые отметили, что именно усиление напряженности на валютном рынке является весомым аргументом в пользу решительного повышения учетной ставки. Несмотря на значительное влияние сезонных факторов на конъюнктуру рынка в конце года, нельзя игнорировать и сохранение достаточно высокого чистого спроса на валюту, в том числе со стороны населения.
"В декабре интервенции НБУ на валютном рынке значительно выросли и оставались существенными и в начале января. Это создает давление на резервы НБУ и может свидетельствовать о недостаточной жесткости процентной политики", - добавили в НБУ.
Как заявил в колонке для РБК-Украина директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, повышение учетной ставки НБУ приведет к росту ставок по депозитам и банки уже начали их увеличивать.
По оперативным данным НБУ, средние ставки по новым депозитам банков в гривне для населения в декабре 2024 года выросли с 9,6% до 10,3% годовых.
Учетная ставка НБУ - это один из ключевых инструментов монетарной политики, который определяет стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка влияет на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам.