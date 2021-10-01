Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют с начала года, - Bloomberg

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют с начала года. Украинская валюта находится на шестом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg .

По данным агентства, украинская гривна укрепилась за январь-сентябрь 2021 года по отношению к доллару на 7%.

Сейшельская рупия на этой неделе укрепилась на 2,9% по отношению к доллару, в результате чего ее прирост в 2021 году составил 60% - лучший результат среди 146 валют, по данным Bloomberg во всем мире. Это одна из пяти африканских валют, вошедших в десятку лучших в этом году.

На втором месте в рейтинге замбийская квача, на третьем - мозамбикский метикал, на четвертом - армянский драм, на пятом - ангольская квача.

Также в десятку самых укрепившихся валют вошли грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.