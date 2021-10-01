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Гривня увійшла до десятки найприбутковіших валют з початку року, - Bloomberg

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 13:16
Гривня увійшла до десятки найприбутковіших валют з початку року, - Bloomberg Фото: гривня зміцнилася до долара і увійшла в рейтинг Bloomberg (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Гривня увійшла в десятку найприбутковіших валют з початку року. Українська валюта знаходиться на шостому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

За даними агентства, Українська гривня зміцнилася за січень-вересень 2021 року по відношенню до долара на 7%.

Сейшельська рупія на цьому тижні зміцнилася на 2,9% по відношенню до долара, в результаті чого її приріст у 2021 році склав 60% - кращий результат серед 146 валют, за даними Bloomberg у всьому світі. Це одна з п'яти африканських валют, що увійшли в десятку кращих в цьому році.

На другому місці в рейтингу замбійська квача, на третьому - мозамбікський метікал, на четвертому - вірменський драм, на п'ятому - ангольська квача.

Також в десятку найбільш зміцнилися валют увійшли грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо.

Гривня увійшла до десятки найприбутковіших валют з початку року, - Bloomberg

Нагадаємо, за офіційними курсами НБУ, долар за вересень 2021 року знизився з 26,86 до 26,57 грн (-1,1%). Курс євро за цей же час знизився з 31,69 до 30,98 грн (-2,3%). При цьому з початку року долар знизився до гривні на 6,0%, а євро подешевшав до національної валюти на 10,8%

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