Гривня увійшла до десятки найприбутковіших валют з початку року, - Bloomberg
Гривня увійшла в десятку найприбутковіших валют з початку року. Українська валюта знаходиться на шостому місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.
За даними агентства, Українська гривня зміцнилася за січень-вересень 2021 року по відношенню до долара на 7%.
Сейшельська рупія на цьому тижні зміцнилася на 2,9% по відношенню до долара, в результаті чого її приріст у 2021 році склав 60% - кращий результат серед 146 валют, за даними Bloomberg у всьому світі. Це одна з п'яти африканських валют, що увійшли в десятку кращих в цьому році.
На другому місці в рейтингу замбійська квача, на третьому - мозамбікський метікал, на четвертому - вірменський драм, на п'ятому - ангольська квача.
Також в десятку найбільш зміцнилися валют увійшли грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо.
Нагадаємо, за офіційними курсами НБУ, долар за вересень 2021 року знизився з 26,86 до 26,57 грн (-1,1%). Курс євро за цей же час знизився з 31,69 до 30,98 грн (-2,3%). При цьому з початку року долар знизився до гривні на 6,0%, а євро подешевшав до національної валюти на 10,8%